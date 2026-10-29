Milei felicita a Netanyahu por su “gran elección”, aunque todavía no tiene mayoría para formar gobierno

El presidente Javier Milei felicitó este jueves al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el resultado de las elecciones legislativas celebradas el martes en Israel, en las que su partido, el Likud, se convirtió nuevamente en la primera fuerza política, aunque el bloque oficialista no logró alcanzar la mayoría parlamentaria necesaria para formar gobierno.

"Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel", expresó el mandatario argentino a través de su cuenta de la red social X.

"Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra", agregó Milei, quien mantiene una estrecha relación política con Netanyahu.

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El Presidente también ratificó su alineamiento internacional con el Gobierno israelí al señalar: "La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales".

Según los resultados parciales difundidos este jueves, con el 91% de los votos escrutados, el Likud obtenía 26 bancas en la Knéset, el Parlamento israelí, mientras que el conjunto de partidos que integran el bloque de Netanyahu reunía 53 escaños.

Por su parte, el bloque opositor encabezado por el exgeneral Gadi Eisenkot alcanzaba 48 diputados y los partidos árabes sumaban otros 19, de acuerdo con los datos del Comité Electoral Central.

La Knéset cuenta con 120 bancas y se necesitan al menos 61 para alcanzar la mayoría absoluta, por lo que ninguno de los dos principales bloques dispone por ahora de los votos suficientes para formar un gobierno sin nuevos acuerdos políticos.

De acuerdo con la legislación israelí, Netanyahu continuará al frente del Ejecutivo en funciones mientras se completan los resultados oficiales y comienzan las negociaciones entre los partidos para definir una nueva coalición de gobierno. (NA)