Colectivos: el Gobierno le va a dar más subsidios a las empresas del AMBA para no aumentar el boleto

A los fines de no presionar sobre la inflación, el equipo económico tomó la decisión de aumentar los subsidios a las empresas de colectivos nacionales (las que entran y salen de la capital) y no autorizar subas del boleto para no presionar sobre la inflación. Mientras que el pasaje de las líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y de la provincia de Buenos Aires aumentará con porcentajes diferentes, pero ambos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lo que profundizará las diferencias entre jurisdicciones.

Desde el domingo 1° de noviembre, el pasaje mínimo de colectivo dentro de CABA costará $956,37, tras un ajuste de 3,9%. En la provincia de Buenos Aires, la tarifa mínima llegará a $1.276,08, luego de una suba de 5,02%. Para las líneas nacionales, que entran y salen de la capital, el valor seguirá en 742,81 pesos.

Las decisiones no serán iguales para los pasajeros según la jurisdicción de cada servicio. CABA y la provincia aplicarán actualizaciones sobre los valores vigentes, mientras la Nación mantendrá congelado el precio para las líneas bajo su órbita y compensará parte de los costos de las compañías mediante un aumento de los aportes estatales.

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El nuevo esquema marca una diferencia respecto de los meses anteriores. Entre mayo y julio, la Secretaría de Transporte de la Nación autorizó subas de 2% mensuales para las líneas nacionales. Desde agosto, no aprobó nuevos incrementos de tarifa ni otorgó mayores subsidios, pese a los reclamos de las empresas.

En noviembre, la definición será otra. El Ministerio de Economía aumentará los subsidios para los colectivos nacionales, aunque no habilitará una suba del boleto. La decisión implicará un mayor gasto estatal y evitará que la actualización de costos impacte de manera directa sobre los usuarios de esos recorridos.

Diferencias en los boletos

En la Ciudad de Buenos Aires, las líneas de colectivo aumentarán 3,9% desde el domingo. El boleto mínimo para los viajes de hasta tres kilómetros pasará a costar $956,37. La actualización responde al mecanismo mensual que utiliza CABA para definir el valor del transporte público. La fórmula combina dos puntos porcentuales (p.p.) con el último dato de inflación disponible.

Con el nuevo aumento, el boleto mínimo porteño acumulará una suba de $337,89 durante 2026. En enero, el mismo tramo costaba $618,45. La tarifa mínima de CABA quedará por debajo de la que aplicará la provincia de Buenos Aires, donde el aumento de noviembre será superior tanto en porcentaje como en valor final.

Es que en el distrito que gobierna Axel Kicillof, el boleto mínimo de colectivo subirá 5,02% a partir del domingo 1° de noviembre. La tarifa para el tramo inicial llegará a $1.276,08. En enero de este año, el boleto mínimo en la provincia costaba $686,09. Con el valor previsto para noviembre, el incremento acumulado será de $590,02 en lo que va de 2026.

La diferencia entre los dos distritos se amplió en los últimos meses a partir del próximo mes. Los pasajeros de los servicios provinciales abonarán una tarifa mínima superior a la de quienes utilicen líneas que circulan únicamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

Los aumentos de CABA y de la provincia formarán parte de un escenario tarifario con tres valores distintos para el tramo mínimo. A los $956,37 de la Ciudad y los $1.276,08 de la provincia se sumarán los $742,81 que mantendrán las líneas nacionales.

Cambio de estrategia

Las líneas nacionales no tendrán un aumento de boleto durante noviembre. La tarifa mínima seguirá en $742,81 para los servicios que ingresan y salen de la capital. La decisión alcanzará a los colectivos bajo jurisdicción de la Secretaría de Transporte de la Nación.

En enero, el boleto de los colectivos nacionales tenía un valor de $494,83. Así, el aumento acumulado durante 2026 es de apenas $427,98, de acuerdo con los valores vigentes y la tarifa que continuará sin cambios desde noviembre.

El mantenimiento del boleto en $742,81 colocará a las líneas nacionales por debajo de las tarifas mínimas que regirán en las otras dos jurisdicciones. La diferencia entre los valores son mel resultado de los ajustes mensuales que aplican CABA y la provincia, junto con la decisión nacional de no autorizar una suba.

La falta de un incremento para los pasajeros no implicará que el costo del sistema quede sin cambios. Durante noviembre, la Nación prevé una actualización de los subsidios para las empresas que operan esos servicios. La decisión de mantener el boleto nacional sin modificaciones y aumentar los subsidios supondrá un cambio frente a la estrategia aplicada durante parte de 2026.

En mayo, junio y julio, la Secretaría de Transporte autorizó subas de 2% en cada mes para las líneas nacionales. Esos aumentos trasladaron una parte mayor del costo a los pasajeros. Desde agosto, el Gobierno no autorizó nuevas subas tarifarias y tampoco incrementó los subsidios, pese a los pedidos de las empresas de colectivos nacionales. El escenario se mantuvo durante agosto, septiembre y octubre: durante esos tres meses, la tarifa abonada por los usuarios y los aportes estatales permanecieron sin cambios.

Para noviembre, el Ministerio de Economía aumentará los subsidios destinados a esas empresas. La medida implicará un costo mayor para el Estado, que ampliará el gasto para cubrir parte de la actualización de la estructura de costos. El objetivo será sostener la desaceleración de la inflación. Por ese motivo, el Gobierno no autorizará un incremento de boleto en las líneas nacionales durante noviembre, aunque sí modificará los recursos que reciben las compañías.

Negociaciones

Las autoridades de la Secretaría de Transporte se reunieron este jueves a las 18 horas con las empresas de colectivos nacionales. El encuentro sirvió para revisar los temas trabajados entre ambas partes y analizar los resultados de la actualización de la estructura de costos.

Fuentes oficiales de la Secretaría de Transporte indicaron a Infobae que la convocatoria se definió la semana pasada. Según explicaron, uno de los puntos del encuentro fue el impacto que tendrá la actualización de la estructura de costos sobre las compañías. “Es para repasar todo lo que estuvimos trabajando con ellos. Uno de los puntos es repasar la actualización de la estructura de costos, qué resultados les trae”, señalaron las fuentes oficiales antes del encuentro. (Crédito: Infobae)