Cambios en el transporte: San Gabriel confirmó que se presentará a la nueva licitación

La empresa San Gabriel participará de la nueva licitación del transporte público de pasajeros de Bahía Blanca. Así lo confirmó su titular, Gabriel Chiucariello, quien valoró el proyecto de reorganización presentado por el Municipio y manifestó su sorpresa por el anuncio.

"Contento, sorprendido, porque no pensaba que este año iba a salir. La verdad que el anuncio me puso muy contento", expresó el empresario al ser consultado sobre la iniciativa.

Chiucariello aseguró que la firma buscará mantener las líneas que actualmente tiene a su cargo y dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevos recorridos. "Sí, sí, nos vamos a presentar", afirmó en una nota con Allica y Prieta, programa que se emite por LU2, de lunes a viernes de 14 a 15.

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Respecto del rediseño del sistema, señaló que pudo observar modificaciones en los trayectos, con recorridos que se extendieron en distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, consideró que los cambios pueden representar una mejora para los usuarios.

"Yo creo que va a ser muy bueno para los vecinos", sostuvo.

Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es la exigencia de que el 70% de la flota de colectivos esté integrada por unidades cero kilómetro. Sobre esa condición, el titular de San Gabriel advirtió que su cumplimiento estará directamente relacionado con los valores económicos que se establezcan en la licitación.

"Eso depende del importe que tenga y del costo por kilómetro", explicó.

En ese sentido, se refirió al sistema de cálculo basado en el costo por kilómetro recorrido, un mecanismo que ya se utiliza en distintas ciudades del país, como Córdoba, Neuquén, Rosario, Mendoza y Santa Fe.

El empresario indicó que cuenta con un estudio propio sobre los costos de su compañía, aunque todavía no conoce cuál será el valor de referencia que se aplicará en Bahía Blanca. Explicó que el funcionamiento del sistema requiere contemplar tanto los ingresos provenientes del boleto como los subsidios.

Chiucariello también describió las dificultades que tuvo la empresa para renovar su flota en los últimos años. Recordó que San Gabriel comenzó a operar en 2012 con unidades cero kilómetro y que en 2022 logró renovar el 25% de sus vehículos.

Consultado sobre los motivos que impidieron una mayor inversión, fue concreto, al afirmar que es "porque no dan los costos".

También mencionó las consecuencias económicas de la pandemia y las dificultades que atravesó el sector.

Otro de los datos que aportó fue la caída en la cantidad de pasajeros, y, según estimó, San Gabriel perdió aproximadamente un 20% de sus usuarios en los últimos años.

Como factores que explican esa disminución mencionó la caída de la actividad comercial y la expansión de las aplicaciones de transporte. A su entender, ambas variables tuvieron una incidencia similar.

Sin embargo, consideró que la incorporación de colectivos nuevos y la extensión de los recorridos podrían contribuir a recuperar pasajeros.

"Creo que si hay unidades nuevas cero kilómetro y se mejoran los recorridos, va a haber más pasajeros", afirmó.

El titular de San Gabriel reconoció que, en las condiciones actuales, la actividad no resulta suficiente para afrontar nuevas inversiones en vehículos.

"No, el negocio no da para poder comprar unidades", respondió al ser consultado sobre la rentabilidad del servicio.

Si bien explicó que la empresa puede afrontar el pago de los salarios, señaló que los márgenes son muy ajustados y que existen meses en los que los resultados quedan apenas por encima o por debajo del equilibrio.

En ese contexto, recordó que en distintas oportunidades había cuestionado el funcionamiento del sistema e incluso había manifestado su intención de dejar la actividad si no lograba hacerla rentable.

"Cuando usted tiene un negocio y no es rentable, ¿qué hace?", planteó.

Pese a ese escenario, Chiucariello consideró que la apertura de un nuevo proceso licitatorio representa una oportunidad para revisar las condiciones de prestación y establecer un esquema que permita planificar inversiones.

También estimó que las empresas necesitarán un plazo de entre 90 y 120 días para incorporar nuevas unidades, una vez que estén definidas las condiciones de la licitación.

Al hacer una evaluación general del proyecto municipal, su respuesta fue que se trata de "algo muy positivo".