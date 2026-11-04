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El pronóstico: cómo estará el tiempo este jueves en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 5 de noviembre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este jueves 5 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 26 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo pasará de frío a templado y soleado, con viento moderado del oeste-noroeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde, en tanto, el tiempo será cálido, tornándose inestable, con posibles precipitaciones débiles y viento regular del noroeste. El índice UV se prevé normal y la visibilidad continuará buena.

La noche estará fresca e inestable, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 17 grados.

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