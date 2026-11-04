Villa Rosas: entraron a robar alimentos a una escuela y los chicos se quedaron sin el servicio de comedor

Un hecho de delincuencia afectó en las últimas horas a la Escuela N° 23 "J.B. Alberdi" de Villa Rosas. Desconocidos ingresaron al establecimiento educativo, ocasionaron destrozos en las instalaciones del comedor y sustrajeron la totalidad de los alimentos almacenados en el freezer.

A raíz de los daños y la falta de insumos, las autoridades de la institución informaron a las familias que el servicio de comedor debió ser suspendido durante la jornada de hoy.

La comunidad escolar y vecinos manifestaron su indignación ante el ataque y solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre lo sucedido o sobre los elementos sustraídos se acerque para brindar datos que ayuden a esclarecer el hecho.

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Fuentes policiales le informaron a La Nueva. que personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Sexta se encuentra abocado a la investigación del caso.

En ese marco, los efectivos recabaron imágenes de las cámaras de seguridad privadas del sector, solicitaron la colaboración del Centro de Formación y Monitoreo Urbano (CEUM) y se encuentran a la búsqueda de testigos que puedan aportar datos sobre lo sucedido.