Jésica, la primera mujer en manejar un colectivo de línea en Bahía: "Es un sueño cumplido"

Victoria Alvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

Después de años de reclamos para que las mujeres puedan acceder a puestos de conducción en el transporte público de pasajeros, Bahía Blanca tiene a su primera chofer de colectivo de línea. Se trata de Jésica Parra, quien comenzó a trabajar en las líneas 519A y 521, tras ser incorporada a la empresa SAPEM.

Su llegada representa un paso importante en un ámbito históricamente ocupado por hombres y se da en el contexto del reclamo judicial que la chofer Cecilia Bravo mantiene desde hace más de una década contra las empresas de transporte público para que incorporen mujeres como conductoras.

En diálogo con La Nueva., Parra contó que la posibilidad de convertirse en colectivera nació hace cuatro años, cuando decidió ampliar su carnet de conducir. Sin embargo, fue al conocer el reclamo de Bravo a través de los medios de comunicación cuando se animó a dar el siguiente paso.

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"Cuando vi a Cecilia Bravo me animé a llevar el currículum a las empresas y también a la UTA. Esto fue en junio", relató.

El proceso avanzó algunos meses después. En septiembre recibió un llamado para realizarse los estudios preocupacionales y, finalmente, el 15 de octubre le comunicaron que podía comenzar con los trámites para incorporarse a la empresa.

"Estoy contenta por esta oportunidad. Para mí es un sueño cumplido", expresó.

Los primeros días al volante

La incorporación al trabajo tuvo distintas etapas. Primero conoció el lugar donde iba a desempeñarse y luego comenzó a familiarizarse con los recorridos y las paradas de las líneas junto a otros choferes.

"El 16 me avisaron para ir a conocer el lugar donde iba a trabajar y el 19 ya empecé a ver los recorridos", contó.

Durante aproximadamente una semana, la acompañaron para que pudiera memorizar los trayectos y reconocer las distintas paradas. Después llegó el momento de comenzar a conducir.

Hace poco más de una semana que está al volante, aunque todavía realiza los recorridos acompañada por otros choferes. "Estoy con compañeros, no estoy sola manejando todavía. Pero bueno, para mí es lo mismo", explicó.

Así, Jésica comenzó a concretar un sueño que había empezado a tomar forma cuatro años atrás y que hoy se convirtió en una realidad. Su incorporación no solo marca un nuevo capítulo en su historia laboral, sino que también representa una oportunidad para que otras mujeres puedan imaginarse ocupando un lugar al volante del transporte público bahiense.