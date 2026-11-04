Cambios en el transporte: para Fournier es "positiva la presentación del nuevo proyecto"

Tras la presentación del proyecto municipal de rediseño del servicio de colectivos en Bahía Blanca, una de las actuales empresas prestadoras, Rastreador Fournier, sostuvo que consideran "positiva la presentación, fundamentalmente porque permite comenzar a recuperar algo esencial para cualquier servicio público: la previsibilidad y las reglas claras de largo plazo".

El contador Guillermo Martínez indicó hoy que es importante entender el contexto que derivó en esta iniciativa del Municipio para volver a licitar el sistema y luego puntualizó en uno de los aspectos que resaltó el intendente Federico Susbielles, acerca de la exigencia de contar con una flota de micros que alcance el 70% en unidades 0km.

"La licitación viene postergándose desde 2019. En el medio atravesamos la pandemia, la eliminación de los subsidios nacionales al transporte y al gasoil, y dos emergencias extraordinarias para Bahía Blanca, como fueron el tornado y la inundación. Todo esto afectó profundamente la ecuación económica del transporte y las posibilidades de planificación e inversión de las empresas", dijo Martínez.

Agregó: "A pesar de ese contexto, Rastreador Fournier ha sostenido su compromiso con la renovación de la flota. Con las incorporaciones previstas para este año, habremos renovado aproximadamente el 45% de nuestras unidades en los últimos cinco años. Nuestro plan habitual contempla incorporar alrededor de siete colectivos nuevos por año y estamos próximos a concretar una nueva renovación".

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Martínez manifestó que "el Municipio estaría proponiendo acelerar sustancialmente ese proceso de inversión, un objetivo que entendemos y compartimos en cuanto a la mejora del servicio, pero que naturalmente implica un esfuerzo económico muy importante".

Rastreador Fournier, que hoy administra 6 líneas de colectivos urbanos en nuestro distrito, tiene 65 años de trayectoria y es la compañía más antigua de la ciudad en su rubro.

El directivo señaló que ahora es tiempo de prudencia: "Corresponde conocer y analizar en profundidad los pliegos, tanto sus exigencias técnicas como sus condiciones económicas y los plazos de inversión. Una transformación de esta magnitud necesita no solamente inversiones, sino también reglas claras, previsibilidad y condiciones que permitan sostenerlas a lo largo del tiempo. Desde Rastreador Fournier vamos a estudiar la propuesta con la seriedad y la responsabilidad que requiere".

Las otras firmas que llevan adelante el servicio en Bahía son San Gabriel y Sapem Transporte, esta última una sociedad anónima con el 99% de las acciones en manos de la comuna.