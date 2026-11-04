Susbielles dijo que esperan implementar el nuevo sistema de colectivos en marzo o abril

El intendente Federico Susbielles estuvo hoy a la mañana en el programa Panorama de LU2, donde reafirmó que el transporte público de pasajeros necesitaba una restructuración y sostuvo que con este cambio los usuarios volverán a elegir el transporte público de pasajeros.

"Desde la oposición algunos decían que no se cambia un sistema de colectivos en un año electoral. Nosotros no especulamos. Yo llegué a administrar la ciudad para romper el status quo y pensar en lo mejor para los vecinos", aseguró.

Consultado por los tiempos administrativos, el titular del Ejecutivo municipal confirmó que este viernes enviará al Concejo Deliberante el proyecto de rediseño del transporte público de Bahía Blanca: "Soy respetuoso de los tiempos del Concejo", dijo, pero agregó que espera la aprobación en unos 30 días para llamar a licitación en diciembre, con la idea de adjudicar el servicio a las empresas participantes entre 60 y 90 días después.

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"Lo ideal es hacer los cambios en el receso escolar, pero no vamos a llegar. Trataremos de que el nuevo sistema empiece en marzo, aunque sabemos que los tiempos son ajustados. Si no, será en abril o mayo, pero no vamos a esperar al receso de invierno. Queremos que la gente viaje mejor el primer día que sea posible", afirmó.

Susbielles refirió que hace más de 15 años que no se hace un proceso licitatorio de este tipo y que había que modificar la forma en la que se evalúan los valores para el transportista, cambiar recorridos y alcanzar a lugares donde todavía no se ha llegado.

"Hace 18 años que Bahía Blanca no tiene una licitación de transporte público integral, son muchos años, claramente el sistema viene crujiendo, especialmente un decaimiento importante del parque automotor, la ecuación económica especialmente después del retiro del gobierno nacional se complejizó y la gente dejó de utilizar el servicio como antes", aseveró.

El intendente indicó que el sistema decae por múltiples razones: "Las unidades no tienen el confort necesario, las frecuencias no se respetan, hay sectores de la ciudad que estaban fuera de cobertura y obviamente la gente va a utilizar otra alternativa de transporte. Nosotros creemos que si salimos de esa ecuación, la gente volverá al colectivo".

El pliego plantea la renovación del parque automotor ya que no cumple con lo indicado por la norma: "Un mínimo del 70% de los colectivos tienen que ser nuevos, para quien se presenta a licitación. Esto implica de 160, son los micros que habitualmente recorren la ciudad, 116 tienen que ser nuevos. El parque automotor tiene que contar con una antigüedad máxima de tres años", aseguró.

Susbielles refirió que el precio que se pagará por el boleto no es mucho mayor al actual y que en este momento se está pagando por debajo de las tarifas máximas comparando con otros puntos del país. Y agregó que los beneficios actuales no se sacarán por ningún motivo.

"El boleto estará a niveles bastante cercanos a la tarifa actual. Para nosotros era un tema importante, porque uno tiene que trabajar en una ecuación que contemple todas estas situaciones, hay que ampliar los radios de cobertura, mejorar la frecuencia, tener colectivos más nuevos, pero tampoco podemos tener un pasaje que la gente no pueda pagar. Entonces, había que buscar equilibrios, por eso se trabajó en este sistema dinámico".

"Bahía va a ser la primera ciudad de la Provincia de Buenos Aires, y una de las pocas de la Argentina, que va a un esquema de análisis de costo por kilómetro recorrido, que para nosotros es la única ecuación posible para poder llegar en buena manera a un equilibrio entre todos los involucrados en el sistema", finalizó el intendente, en alusión a que se dejará de utilizar como medición el IPK (índice de pasajero por kilómetro) para establecer el valor del boleto.