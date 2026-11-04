Un conflicto laboral terminó muy mal en un bodegón del centro

Un conflicto laboral, por una presunta deuda de haberes, casi termina en una tragedia en un bodegón de la zona céntrica de nuestra ciudad.

Fue anoche, en el local conocido como Vito Corleone, ubicado en la avenida Colón 72, donde un hombre que habría sido empleado del lugar, fue a hacer el reclamo por dinero adeudado, pero todo terminó de la peor manera.

César Oscar Obregón, de 35 años, fue aprehendido por la Policía Local y el Cuerpo Motorizado, luego de que supuestamente agrediera a una mujer de 42 años (sufrió lesiones leves en un brazo) y amenazara con matar al dueño del comercio, de 45, y con prender fuego el establecimiento.

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"El conflicto se habría originado a raíz de un reclamo por una presunta deuda de haberes, ya que el aprehendido habría sido empleado del comercio", confirmó una fuente policial.

La captura de Obregón, que fue puesto a disposición de la UFIJ Nº 15, se dio en la esquina de Villarino y Darregueira.