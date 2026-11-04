Comenzaron los trabajos en el acueducto Brandsen: podría faltar agua o haber baja presión hasta el viernes

Aguas Bonaerenses (ABSA) informó que comenzaron este miércoles los trabajos de envainado de un nuevo tramo del Acueducto Brandsen, en la calle Brandsen, entre Dorrego y San Martín.

La intervención se inició según lo previsto y forma parte de la obra de rehabilitación del conducto de 820 milímetros que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

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Tal como había anticipado la empresa, las tareas tienen una duración estimada de 60 horas: abarcan toda la jornada de este miércoles y el jueves, con finalización prevista para el viernes al mediodía.

Durante ese período, podría registrarse baja presión o falta de agua en algunos puntos de la red del centro, macrocentro y los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pedro Pico, San Martín, Ingeniero White, Loma Paraguaya, Villa Delfina, Rucci, Villa Rosas y Colón.

Ante esta situación, ABSA había solicitado a los usuarios de las zonas alcanzadas que realizaran reservas de agua y que, mientras duren los trabajos, utilicen el recurso únicamente para hidratación y tareas impostergables.

Para consultas o reclamos por inconvenientes en el servicio, está disponible la línea de Asistencia Técnica 0800-999-2272.

General Cerri también tendrá un corte de agua este jueves, de 8 a 18, por trabajos en la red

Además de las tareas previstas en el acueducto Brandsen, ABSA anunció trabajos programados en General Daniel Cerri para este jueves 5 de noviembre.

La intervención se realizará en la intersección del acceso Joaquín V. González y Zapala, en el marco de la obra de recambio y ampliación del acueducto. Según informó la empresa, las tareas provocarán la interrupción del suministro en toda la localidad, aproximadamente entre las 8 y las 18.

Por este motivo, se solicitó a los usuarios que realicen reservas de agua y que durante ese período las utilicen únicamente para hidratación y quehaceres impostergables, hasta la normalización del servicio.