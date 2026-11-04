La historia vuelve a sonar: un escenario, dos generaciones y una misma pasión por la música

Sergio y Adriana. Para la bailarina la presentación tendrá un significado especial.

El sábado 7 de noviembre, a las 21, el Auditorio L. Caronti de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia será el escenario de uno de esos encuentros en los que la música trasciende lo artístico para convertirse también en memoria, legado y emoción.

Bajo el título “Con viento a favor”, el Ensamble Viento Sur, uno de los once grupos que integran la Orquesta Filarmónica de Río Negro, llegará a Bahía Blanca con una propuesta que reúne música de cámara, tango, danza y canto. Una velada especial que se ofrecerá en memoria de Carlos Visnivetski, destacado músico y arreglador, cuya huella permanece en la vida musical de la ciudad.

Pero detrás de este concierto hay una historia que merece ser contada.

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Carlos Visnivetski fue oboísta y una figura singular de la música académica bahiense. Su nombre forma parte de la identidad cultural de la ciudad: el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca lleva su nombre, elegido por decisión popular, como reconocimiento a su trayectoria y a su legado.

Su hija Adriana, bailarina y coreógrafa de tango, volverá a pisar el escenario del Auditorio L. Caronti junto a Sergio, su compañero artístico de tantos años. Y lo hará acompañada por una formación de vientos en la que el oboe volverá a ocupar un lugar central.

Esta vez, quien lo ejecutará será Martín Katz, hijo de Sergio y Adriana, de 26 años, nieto de Carlos y oboísta del Ensamble Viento Sur.

Martín eligió estudiar ese instrumento poco tiempo después del fallecimiento de su abuelo. Una elección que hoy adquiere una dimensión especial: la música que alguna vez interpretó Carlos volverá a sonar en manos de su nieto, en una presentación que reúne, de algún modo, dos generaciones de músicos y una historia familiar atravesada por el arte.

Para Adriana, esa continuidad tiene un significado difícil de traducir en palabras. Es el orgullo de ser hija de un oboísta y madre de otro, pero también la emoción de comprobar que aquello que se transmite a través de la música puede permanecer vivo más allá de la ausencia.

La escena guarda, además, otra coincidencia conmovedora. Hace más de treinta años, Sergio y Adriana bailaban en ese mismo auditorio acompañados por un quinteto de vientos del que formaba parte Carlos. En aquella época, los arreglos musicales y el sonido de los instrumentos acompañaban sus pasos sobre el escenario.

Ahora, en el mismo lugar, volverán a bailar esos tangos, muchos de ellos arreglados por Visnivetski, interpretados por Viento Sur y con Martín en el lugar que alguna vez ocupó su abuelo.

El tiempo habrá pasado, pero la música volverá a reunirlos. "Lo que el tiempo no se llevó" encontrará su lugar en cada nota, en cada movimiento y en cada recuerdo compartido.

Un viaje musical en dos tiempos

El concierto propone un recorrido por universos musicales diferentes, unidos por la riqueza expresiva de los instrumentos de viento.

La primera parte estará dedicada al Quinteto de vientos, Op. 79, del compositor alemán August Klughardt, obra emblemática del repertorio para esta formación, compuesta en 1898. De gran riqueza melódica, la pieza transita atmósferas íntimas, pasajes de humor y momentos de virtuosismo, en un refinado diálogo entre los cinco instrumentos.

En la segunda parte, el ensamble se adentrará en el universo del tango con una selección de obras que, en su mayoría, cuentan con arreglos del maestro Carlos Visnivetski. Será el momento en que la música académica y la identidad rioplatense se encuentren con la danza y la voz, en un homenaje que recupera parte de su aporte artístico.

La propuesta contará con la participación especial de Sergio y Adriana, reconocidos bailarines de tango de Bahía Blanca, con más de 35 años de trayectoria ininterrumpida. A lo largo de ese recorrido han sostenido su compromiso con la danza, creando espacios de encuentro para seguir compartiendo, cerca de la gente, aquello que los une desde siempre: el amor por el tango.

Lejos de detenerse en una trayectoria ya consolidada, ambos continúan generando propuestas para mantener viva esa pasión y acercarla a nuevos públicos. Su participación en “Con viento a favor” será, además, una oportunidad para reencontrarse con una historia artística que comenzó hace décadas en ese mismo escenario.

También estará presente el cantante bahiense Pablo Gibelli, quien sumará la expresividad de su voz a la sonoridad del quinteto, con una interpretación de una obra de Astor Piazzolla. Su participación ampliará el diálogo entre los lenguajes musicales y aportará una nueva dimensión a esta celebración artística.

Un ensamble con raíces bahienses

Viento Sur está integrado por Bruno Casalini, en clarinete; Edelvais Montani, en flauta; Martín Katz, en oboe; Tamara Belén Cortés Araya, en fagot; y Jorge Fidel Montoya Vásquez, en corno.

Tres de sus cinco integrantes son bahienses y pasaron por el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca. Actualmente residen en Viedma y forman parte de la Orquesta Filarmónica de Río Negro, una institución que impulsa el desarrollo de la música de cámara y la circulación de propuestas artísticas por distintos escenarios del país.

Durante 2026, el ensamble se presentó en ciudades como Bariloche, Viedma y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su llegada a Bahía Blanca representa también el regreso a una ciudad vinculada con la formación musical de varios de sus integrantes.

Una invitación al encuentro

“Con viento a favor” será mucho más que una sucesión de obras musicales. Será la posibilidad de encontrarse con una tradición que continúa, con artistas que siguen eligiendo el escenario como lugar de expresión y con una historia familiar que vuelve a hacerse presente a través de la música.

La propuesta cuenta con el acompañamiento del Instituto Cultural del Municipio de Bahía Blanca, que hace posible este encuentro en el Auditorio L. Caronti, un espacio de referencia para la actividad cultural de la ciudad, con un equipo técnico que contribuye al desarrollo de cada presentación.

Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse en la administración de la Biblioteca Rivadavia, de lunes a viernes, de 10 a 17, y los sábados, de 9 a 12. El día del espectáculo, la boletería de la sala estará habilitada una hora antes del inicio de la función. Estudiantes y jubilados cuentan con un 25 % de descuento.

En una ciudad donde la música forma parte de la memoria colectiva, esta cita invita a celebrar el encuentro entre generaciones, la vigencia del tango y la permanencia de un legado artístico.

Porque hay sonidos que no desaparecen. Hay historias que vuelven a encontrarse. Y hay escenarios en los que, cuando la música comienza, el tiempo parece detenerse para recordarnos todo aquello que sigue vivo.