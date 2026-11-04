Teatro en Inglés: Se exhibe "Downton Abbey" en el Juan XXIII

En el marco de la celebración de los 65 años del Profesorado de Inglés del Instituto Superior Juan XXIII, las alumnas de 4to año presentan la obra de teatro "Downton Abbey", adaptación de la serie británica estrenada en 2010.

La propuesta tendrá lugar mañana jueves, en dos turnos, a las 10 y a las 20 horas en el Aula Magna del Juan XXIII con sede en Vieytes 286.

"Downton Abbey" es una serie de época creada por el escritor Julian Fellowes. La historia transcurre en el condado de Yorkshire en la mansión de la familia Crawley. Sigue la vida de la aristocrática familia y sus empleados domésticos durante un período de grandes cambios entre 1912 y la década de 1920: el hundimiento del "Titanic", el estallido de la Primera Guerra Mundial, el declive de la aristocracia, el sufragio femenino. El escenario histórico de las primeras décadas del siglo XX afecta la vida y las relaciones de la familia y el personal de servicio.

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En ediciones anteriores se han presentado obras como "Little Women" (Mujercitas) de L. M. Alcott y "An Inspector Calls" (Llama un Inspector) de J.B. Priestley. Cabe destacar que el proyecto de teatro en inglés lleva ya más de 25 años.

El espectáculo es abierto a la comunidad, con entrada gratuita.

Se solicita la colaboración con un alimento no perecedero o un útil escolar para donar al barrio 9 de Noviembre, donde el Instituto y el Departamento de Inglés realizan de manera regular tareas de aprendizaje en servicio.

Día: Jueves 5 de noviembre

Funciones: 10 y 20 hs

Instituto Superior Juan XXIII: Vieytes 286

Aula Magna (5to piso)