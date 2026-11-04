Atacó a la policía con una botella y terminó detenido

El personal del Comando de Patrullas de la ciudad detuvo a un hombre que agredió a los uniformados con una botella en medio de un procedimiento de reconocimiento luego de un llamado al 911.

Mientras los uniformados realizaban las primeras averiguaciones por un llamado que había indicado la rotura de un cristal en una propiedad del sector., un hombre que se encontraba en el inmueble lindante, adoptó una actitud agresiva y arrojó una botella de cerveza contra el personal policial, sin llegar a provocar lesiones.

Ante la escalada del conflicto y debido a que familiares del involucrado intentaban entorpecer el procedimiento, los efectivos efectuaron dos disparos disuasivos con postas de estruendo, utilizando una escopeta provista para tal fin, con el objetivo de controlar la situación.

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El agresor fue identificado como Misael Héctor Chávez de 31 años de edad, quien fue detenido una vez que el personal policial ingresó al predio contiguo, donde Chávez opuso resistencia física e inició un forcejeo con los uniformados, quienes finalmente lograron reducirlo.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Cuarta, quedando a disposición de la UFIJ N.° 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

