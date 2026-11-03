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Secuestraron cocaína, celulares y dinero en un operativo antidrogas

El procedimiento fue realizado por personal de drogas Ilícitas en una vivienda del barrio Villa Esperanza

Personal de la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Bahía Blanca llevó adelante, este martes, una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en calle Cabo Farina al 200, en el barrio Villa Esperanza, en el marco de una investigación vinculada al narcomenudeo.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron dosis de cocaína, teléfonos celulares y dinero en efectivo, elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Como consecuencia del operativo, se procedió a la aprehensión de una mujer, quien en las próximas horas será indagada en la fiscalía interviniente.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia, que buscará determinar las circunstancias y posibles responsabilidades vinculadas a la actividad investigada.

Interviene el Juzgado de Garantías Nº 3 y la UFIJ Nº 19.

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