El Municipio presentó el proyecto para reorganizar el transporte de colectivos en Bahía Blanca

El intendente Federico Susbielles presentó esta tarde un proyecto para rediseñar el transporte público de pasajeros en Bahía Blanca, lo cual prevé un llamado a licitación en las próximas semanas.

La propuesta, indicó la comuna, contempla tres líneas de trabajo: incorporar unidades 0 km para que alcancen al 70% de la flota, ajustar las frecuencias a la demanda y ampliar la cobertura para llegar al 97% de la población.

"Vamos a plantear una renovación profunda del parque, con un mínimo del 70% de unidades nuevas. Estamos hablando de casi 120 unidades sobre las 160 que hay en servicio, que van a tener que ser 0 km, con una antigüedad promedio de tres años", aseguró Susbielles.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El jefe comunal sostuvo que la iniciativa busca que los usuarios puedan viajar en mejores condiciones y que el sistema tenga previsibilidad para las empresas que prestan el servicio.

"Tenemos el convencimiento y el deseo de que la gente viaje mejor y lo haga de la mejor manera. Todos los días veo a la gente viajar y muchas veces lo hace mal. Hemos trabajado para que esto pueda ser una realidad concreta", señaló.

El ajuste de las frecuencias según la demanda se realizará en función de datos recolectados en los últimos tiempos, a partir del análisis de 2.564.882 transacciones SUBE, estudios de conectividad vial, destinos de viaje, relevamiento de más de 6.000 actividades comerciales y el diálogo con los vecinos.

Ese diagnóstico permitió identificar cómo se mueve la población y dónde hacen falta mejoras en el servicio. Entre otras cosas, se apunta a mejorar la conectividad con establecimientos educativos y de salud y alcanzar sectores que hasta ahora reclamaban una mayor presencia del transporte público.

En ese sentido, Susbielles destacó que el nuevo esquema también modificará el mecanismo de retribución a las empresas, que pasará a garantizar un precio por kilómetro recorrido.

"Vamos a pasar a garantizar un precio por kilómetro recorrido, que también es el primer municipio de la provincia de Buenos Aires que lo genera. Hemos trabajado muy a conciencia para poder hacerlo", puntualizó.

Consultado sobre la posibilidad de que las modificaciones impacten en el valor del boleto, el intendente señaló que el esquema económico inicial se encuentra cerca de los costos actuales. No obstante, aclaró que el número definitivo deberá ser validado por el Concejo Deliberante.

"El esquema inicial, que se está verificando con el costo por kilómetro recorrido, está bastante cerca de los costos actuales. No es un cambio abrupto", remarcó.

También explicó que las empresas locales, que actualmente prestan el servicio, podrán participar de la licitación y que tendrán un puntaje determinado por permanecer en el sistema. Sin embargo, remarcó que deberán cumplir con las condiciones establecidas en el nuevo pliego, especialmente en materia de renovación de unidades.

Por otra parte, Susbielles destacó el trabajo realizado para elaborar la propuesta y la participación de distintos sectores, entre ellos sociedades de fomento, la comisión de usuarios, trabajadores del transporte, empresas y representantes de la oposición.

"Me parece que es muy importante la ciudad del futuro que tenemos que construir, la búsqueda de consensos, de acuerdos y tomarse los tiempos necesarios, sin olvidarse de la cuestión más básica, como es la prioridad número uno tiene que ser el usuario del transporte público", expresó.

El plan también busca sumar infraestructura, optimizar las paradas y brindar información para que las personas puedan identificar destinos y conexiones. Asimismo, contempla un Centro de Monitoreo para comparar el servicio programado con el que efectivamente se presta y contar con información para revisar recorridos y frecuencias cuando sea necesario.

El siguiente paso será el envío de esta iniciativa al Concejo Deliberante para su tratamiento legislativo. Una vez aprobado el pliego, el proceso deberá avanzar con una licitación pública, la adjudicación de las concesiones, la preparación y puesta en marcha del sistema.

El actual contrato de concesión venció a fines de 2020, pero en aquel momento no se hizo un nuevo llamado licitatorio debido a la pandemia. Desde ese año sobrevinieron sucesivas prórrogas anuales o semestrales que mantuvieron al sistema en una situación provisoria hasta hoy.

Ahora el Municipio intenta regularizar el estado del transporte público, lo cual también era un pedido de las empresas que gestionan el servicio. Actualmente brindan las prestaciones las compañías San Gabriel, Rastreador Fournier y SAPEM Transporte, esta última una sociedad anónima con el 99% de capitales municipales.

Todas están en condiciones de participar en el nuevo proceso.

"Hay un axioma que muchas veces se plantea en política y es que los sistemas de transporte público no se cambian en años próximos a las elecciones. La verdad es que nosotros venimos acá a mejorar la vida de la gente", concluyó Susbielles.

Análisis profundo

Por su parte, Fabián Lliteras, Subsecretario de Movilidad y Transporte, explicó que el trabajo realizado se apoyó en un análisis profundo de la información disponible y en los reclamos de los vecinos.

"El desafío fue trabajar principalmente sobre los datos que tiene el sistema para analizarlos, comprenderlos y ver cómo se mueven los usuarios, cuáles son sus necesidades y cuáles eran los reclamos de los vecinos que se sentían postergados porque el micro no llegaba cerca de su barrio", indicó.

Lliteras agregó que uno de los principales problemas planteados por los pasajeros era la antigüedad de las unidades.

"Si ofrecemos al usuario un sistema más cómodo, más confortable y acorde a la realidad que necesita el transporte público, seguramente vamos a recuperar parte de los usuarios que se han perdido en este tiempo", consideró.

Según las estimaciones municipales, el nuevo diseño permitiría incorporar aproximadamente 5.000 bahienses al sistema de transporte público, mediante la optimización de los recorridos y la llegada a barrios que actualmente no cuentan con una cobertura adecuada.

Asimismo, Florencia Molini -secretaria de Gobierno del Municipio- destacó que la iniciativa debe entenderse como parte de una planificación más amplia de la ciudad y de las necesidades que tendrá Bahía Blanca en los próximos años.

"El transporte público de pasajeros es uno de los temas más desafiantes en la planificación urbana en la actualidad, no solo para las ciudades de la Argentina, sino a nivel mundial", subrayó.

Molini puntualizó que el nuevo sistema permitirá sentar las bases para acompañar el crecimiento de la ciudad.

"Se trata de sentar las bases, a través de una mayor cobertura, para el desarrollo y el crecimiento que Bahía Blanca va a tener en los próximos años. Es un tema central y nodal", señaló.