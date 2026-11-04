ABSA realizará trabajos este jueves en el barrio Juan Lopes

Aguas Bonaerenses informa que este jueves 5, se realizarán trabajos en la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas. Las tareas se ejecutarán en la intersección de las calles Thompson y Río Negro, y afectarán con baja presión el barrio Juan Lopes entre las 8:00 y las 16:00.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias del sector que realicen las reservas de agua para cuando se produzca la afectación, y durante ese período se utilice el recurso solo para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el suministro.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272.