El riesgo país se dispara por encima de los 900 puntos y enciende todas las alarmas

El riesgo país de la Argentina se dispara este jueves a 918 puntos básicos en medio de una jornada negativa para los bonos soberanos y las acciones argentinas, que sienten el impacto de las elecciones en Estados Unidos.

El indicador del JP Morgan avanza 66 unidades respecto a los 852 puntos en los que finalizó la jornada previa, lo que representa un incremento del 7,7%. Así, acumula una suba del 16,7% en lo que va del penúltimo mes del año. Respecto al acumulado de 2026, el aumento alcanza el 60,8%.

Las acciones y los bonos domésticos recibieron un fuerte castigo por la volatilidad internacional, marcada en la región por las recientes elecciones en EEUU y Brasil, donde cayeron derrotados los republicanos de Donald Trump y Flavio Bolsonaro.

La tendencia negativa de esta jornada se explica por un desplome en los indicadores de Wall Street, que retrajeron el fuerte rebote de las cotizaciones del miércoles, luego del triunfo demócrata en las elecciones de medio término.

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El índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cae 3%, en los 85.628 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street predominan las bajas, encabezadas por Mercado Libre (-14%) luego de la presentación de su balance trimestral.

De esta manera, el riesgo país alcanza su mayor valor en más de un año, escalando a cifras que no se registraban desde finales de octubre del año pasado, en la previa de las elecciones legislativas que arrojaron la victoria del oficialismo y lograron recuperar la calma a los mercados.

A partir de mañana podría llegar un poco de calma al mercado argentino, ya que se apresta a una prolongada inactividad comenzando por este viernes sin bancos debido al Día del Bancario, pasando al lunes y martes con feriados y cierre total de la plaza financiera dada la visita al país del papa León XIV. (Con información de NA e Infobae)