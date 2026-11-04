El Gobierno minimiza el impacto de la derrota de Trump y apunta a la incertidumbre política local

El Gobierno relativizó el nuevo pico que alcanzó el riesgo país, que atribuyó a una repercusión esperable tras la derrota de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, y estimó que debería estabilizarse con el correr de los días. Sin embargo, en Casa Rosada admitieron que la incertidumbre política frente al año electoral impide volver a los valores mínimos de la gestión de Javier Milei.

“Siempre pasa que cuando hay una elección de estas características, trascendentes, hay movimientos de arriba para abajo que duran un poco y después se estabiliza. Era lo lógico”, sintetizó una fuente con acceso al despacho presidencial.

La apreciación llegó luego de que el riesgo país, el indicador que mide cuánto interés extra debe pagar un Estado en los mercados, trepara el miércoles 21 unidades para llegar a los 852 puntos básicos, su nivel más alto en los últimos 12 meses. En paralelo, los bonos argentinos cayeron en el exterior aun cuando las bolsas de Asia, Europa y Wall Street subieron tras la victoria demócrata en ambas cámaras del Congreso norteamericano.

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En ese contexto, desde el Ejecutivo ratificaron el componente de la volatilidad internacional sobre el alza, que suele tener un impacto mayor sobre los países emergentes y en particular a la Argentina por sus antecedentes de incumplimiento de pagos.

“Cuando ganó Bolsonaro en Brasil bajó el riesgo país y subieron los bonos. Cuando ganó Lula (da Silva) subió el riesgo país y bajaron los bonos. ¿Qué sucedió en Argentina en el medio? Nada", enfatizaron en Balcarce 50.

Si bien el Gobierno sostiene que la situación macroeconómica argentina es “igual o mejor” que la del resto de los países de la región, admite que lo que pone un piso alto es “la incertidumbre política” en un contexto donde todavía no se sabe en qué condiciones enfrentará Javier Milei su campaña por la reelección el próximo año.

“Cuando se estabilice el riesgo político, se cierren los acuerdos electorales y se sepa quiénes son los candidatos, ahí se encontrará un punto de equilibrio”, estimaron.

El factor del riesgo político interno genera discusiones en el seno del oficialismo, con figuras como Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich o Santiago Caputo, que pujan por cerrar lo antes posible los acuerdos políticos para garantizar estabilidad, y los primos Eduardo y Martín Menem que plantean no forzar alianzas a costa de sacrificar el armado político de La Libertad Avanza en las diferentes provincias.

Aun así, el Gobierno busca llevar tranquilidad a los mercados y enfatiza que el país no necesita salir al mercado para refinanciar su deuda. “Está blindado”, remarcan. En ese sentido, el vocero presidencial, Adrián Ravier, señaló el martes en su conferencia de prensa que el Ejecutivo cuenta con un arsenal de “más de US$15 mil millones en reservas, el swap chino por US$20.000 millones, la posibilidad de colocar futuros por otros US$15 mil millones”.

Además, en Balcarce 50 estiman un alto nivel de ingreso de divisas para 2027 por las liquidaciones del agro y el sector energético. “La Argentina puede sostener un dólar estable y pagar los vencimientos”, subrayaron.

En esa línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, descartó que el Gobierno fuera a enfrentar un “miércoles negro” por el impacto de la derrota electoral de su principal aliado geopolítico y ratificó que “para Argentina nada cambia”. “Vamos a seguir con la ortodoxia, vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer”, subrayó el funcionario en un evento organizado por Fundación FIEL, donde además insistió con que ve un 2027 “más tranquilo” y sin volatibilidad por el año electoral.

Sin embargo, en el mediano plazo el Ejecutivo reconoce la dificultad que tendrán las empresas argentinas para salir a financiarse en el mercado con este nivel de riesgo país, que encarece los préstamos y termina por repercutir sobre la actividad.

Para el vocero presidencial, se trata de un escenario “transitorio” y recordó que durante la gestión de Alberto Fernández el riesgo país llegó a estar por encima de los 2500 puntos básicos. “Si nosotros hacemos las cosas bien, independientemente de un shock transitorio como este, creemos que el Riesgo País va a seguir descendiendo y vamos a estar en niveles más parecidos a nuestros vecinos”, enfatizó. (Fuente: TN).