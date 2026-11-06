Peña aseguró que ejercerá su derecho a la defensa en el juicio político en su contra

El renunciante presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este jueves que "ante la continuidad del juicio político" en su contra tras el escándalo por el cierre del Ueno Bank que dejó a miles de ahorristas y poder retirar sus depósitos, se presentará para ejercer su derecho a la defensa y que colaborará "plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido" y que quienes "hayan infringido la ley respondan ante la Justicia".

"La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", sostuvo Peña en su cuenta de la red X.

"Mi suerte personal no está por encima del Paraguay. Cualquiera sea el resultado de este proceso, actuaré con responsabilidad y respeto a la Constitución", destacó.

"Quiero dejar algo muy claro: el pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo", aseveró.

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En una carta dirigida al pueblo paraguayo, Peña admitió el país está "viviendo horas de preocupación e incertidumbre".

"Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República", manifestó y agregó que lo hará "no por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo".

"Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley", puso de relieve.

Peña destacó que el pago a los ahorristas afectados por el cierre del Ueno Bank "no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas".

"Mi prioridad fue impulsar, dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables, las medidas necesarias para que los ahorristas recuperen sus ahorros. Esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar al mismo tiempo. Una no puede ser excusa para postergar la otra", sostuvo.

Finalmente, Peña pidió preservar "la calma y la paz", ya que "el reclamo de la ciudadanía merece ser escuchado y atendido con respeto, información clara y acciones concretas". (NA)