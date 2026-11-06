Malvinas: el Gobierno llevará al Reino Unido ante un tribunal internacional por los hidrocarburos

La Oficina del Presidente informó este viernes que la Argentina avanzó en el procedimiento ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para que se decreten medidas provisionales contra las actividades de explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, y confirmó que enfrentará al Reino Unido en una audiencia que se desarrollará entre el 10 y el 11 de noviembre en Hamburgo, Alemania.

Según informó el Gobierno a través de un comunicado oficial, el pasado 13 de octubre se presentó el pedido de medidas provisionales con el objetivo de impedir la explotación de hidrocarburos en esa zona y proteger los derechos soberanos argentinos sobre la plataforma continental.

La presentación fue realizada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro de la Nación.

El objetivo de la presentación, precisó el Ejecutivo, es evitar que las actividades autorizadas unilateralmente por el Reino Unido afecten los recursos naturales que pertenecen a la Argentina.

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Para sostener la posición argentina, el Gobierno conformó un equipo internacional integrado por tres especialistas en Derecho Internacional.

Entre ellos se encuentra el profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad, en el que ese tribunal ordenó en 2012 la liberación del buque como medida provisional.

También participa el profesor Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido especialista en soberanía sobre recursos naturales.

El tercer integrante es el doctor Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra (MIDS).

En el comunicado, el Gobierno ratificó que continuará defendiendo los recursos naturales argentinos y los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como los espacios marítimos circundantes.

Además, sostuvo que no admitirá los intentos del Reino Unido de menoscabar esos derechos y reafirmó su posición frente a las actividades hidrocarburíferas autorizadas unilateralmente por ese país. (NA)