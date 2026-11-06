Denuncian una operación contra Kicillof y señalan a un funcionario del Gobierno porteño

Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) denunciaron una campaña de desprestigio contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, orquestada por un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires y sectores de la Libertad Avanza tras colocar carteles en Luján en los que se hacía referencia a la candidatura presidencial de Axel Kicillof para 2027 y se lo vinculaba a la próxima visita del papa León XIV.

Los afiches combinan la imagen del mandatario con consignas como "Kicillof presidente", "Bienvenido el León peronista" y "La crueldad no avanzará".

Desde MDF responsabilizaron a un funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remarcaron que fue una dirigente de La Libertad Avanza la que difundió las imágenes para intentar ensuciar al gobernador. Remarcaron que el auto en el que llegaron las personas que colocaron los afiches pertenece a un dirigente que desempeña funciones de prensa en el gobierno porteño.

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Aprovechamiento de una concejal

La concejal Florencia Price, vicepresidente Segunda del Honorable Concejo Deliberante de Luján y coordinadora de La Libertad avanza en ese distrito, fue la primera en difundir las imágenes y acusar al gobernador de hacer una utilización política de la visita papal.

La polémica surgió un día después de que Kicillof presentara en Luján, junto al intendente Leonardo Boto y autoridades eclesiásticas, el operativo de seguridad y asistencia para recibir a León XIV.

El punto de discusión no es la presencia de Kicillof en las actividades oficiales, sino la eventual utilización de la figura de León XIV dentro de una comunicación de carácter partidario.

Desde el entorno del gobernador confirmaron que establecieron desde dónde surgió la campaña al identificar por la patente que el vehículo pertencía al funcionario del gobierno de la Ciudad, pero lo que no se estableció es quién financió la cartelería. (Agencia DIB)