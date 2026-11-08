La Arquidiócesis de Bahía invita a acompañar la visita de León XIV con actividades comunitarias

Bajo el lema "Bienvenidos todos: vayan y anuncien", la Arquidiócesis de Bahía Blanca invita a toda la comunidad de la ciudad y la región a sumarse a una serie de actividades para celebrar y acompañar desde el ámbito local la visita del papa León XIV a la Argentina.

Las propuestas se desarrollarán hasta el miércoles 11 de noviembre, convocando a fieles, parroquias, movimientos, instituciones y grupos juveniles de toda la comunidad arquidiocesana.

La visita del Santo Padre constituye una ocasión especial para renovar la fe y fortalecer los vínculos de comunión, pero también para reconocer que el anuncio del Evangelio se expresa en la vida cotidiana, en la atención a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad y en la disposición a salir al encuentro de los demás.

En este sentido, el programa preparado por la Arquidiócesis reúne celebraciones litúrgicas, momentos de oración, actividades solidarias y encuentros comunitarios, que culminarán con la transmisión de la misa que presidirá el Papa en Luján.

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El cronograma de actividades es el siguiente:

Lunes 9

La actividad estará dedicada especialmente a expresar la cercanía de la Iglesia con quienes necesitan acompañamiento, bajo el lema "Una Iglesia que sale al encuentro"-

Las actividades comenzarán a las 8.30 en el Hogar Don Orione, ubicado en avenida Pringles 900, esquina Fortaleza, donde se proyectará la visita del Papa al hogar de la congregación en Claypole. Posteriormente habrá un momento para compartir fraternalmente, acompañado de música.

Por la tarde, el programa continuará con las siguientes actividades:

A las 14: visita recreativa al Pequeño Cottolengo Nascimbeni, ubicado en Haití 1930.

A las 15.30: salida en caravana hacia el Hogar del Peregrino Don Orione, en avenida Pringles 900.

A las 16.30: momento de reflexión junto a Cáritas y el Hogar de Cristo.

A las 17: celebración de la Santa Misa.

A las 18: encuentro fraterno con cantos, bailes y una muestra.

La jornada busca poner de manifiesto una Iglesia que se hace presente en la realidad concreta de las personas, reconociendo en el encuentro, el servicio y la fraternidad expresiones esenciales de su misión.

Martes 10

Los jóvenes tendrán un espacio especialmente dedicado a ellos el martes 10, con una vigilia juvenil en la Catedral de Bahía Blanca, que se desarrollará entre las 19 y las 22.

La propuesta incluirá momentos de oración, música y testimonios, ofreciendo a la juventud arquidiocesana la posibilidad de compartir su experiencia de fe y participar activamente de este acontecimiento para la Iglesia argentina.

Será también una invitación a descubrir que el anuncio cristiano no es ajeno a las inquietudes y desafíos de las nuevas generaciones, sino una propuesta que puede iluminar su vida y su compromiso con los demás.

Miércoles 11

Desde las 9, la plaza Rivadavia será escenario de un encuentro comunitario para acompañar la misa central que presidirá el papa León XIV en Luján.

La celebración será transmitida para que los fieles puedan participar de manera comunitaria de uno de los momentos centrales del viaje apostólico.

La convocatoria permitirá compartir la alegría de este acontecimiento en el corazón de la ciudad, reuniendo a quienes deseen acompañar espiritualmente al Santo Padre y a los peregrinos presentes en la histórica Basílica de Nuestra Señora de Luján.