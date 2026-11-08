Histórico: el papa León XIV llegó a la Argentina

El papa León XIV llegó este domingo a la Argentina en el marco de su primera gira por América del Sur.

El vuelo aterrizó a las 16:33 en el Aeroparque Internacional Jorge Newbery, procedente de Montevideo, para iniciar una visita de cuatro días que incluirá actividades en Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

El presidente Javier Milei lo recibió al pie del avión antes de la agenda oficial, que contempla una ofrenda floral ante el monumento al general José de San Martín, una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

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La llegada marca la primera visita de un pontífice al país en 39 años. (Infobae)