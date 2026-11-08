Las ventas minoristas cayeron 1,6% interanual en octubre, pero tuvieron una leve suba mensual

Las ventas minoristas de las pymes cayeron 1,6% interanual, pero mejoraron 0,3% mensual en octubre, acumulando una caída del 2% en lo que va del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato marca un nuevo retroceso interanual, con siete meses de retroceso y tan solo tres avances en lo que va del año, de los cuales el primero fue recién en junio, al romper una racha de 13 meses seguidos de contracción.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron una suba en el consumo del 0,3% en el décimo mes del año respecto de septiembre.

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Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “el comercio minorista exhibió una dinámica dual en el mes de octubre, caracterizada por la disparidad entre los distintos rubros y un consumo doméstico centrado en compras esenciales de ticket reducido”.

Asimismo, explicaron que “en aquellos comercios que lograron incrementar sus ventas respecto a septiembre, el repunte obedeció principalmente a dos factores: las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano”.

No obstante, remarcaron que “la actividad disminuyó su intensidad hacia la segunda mitad del mes frente a la persistente restricción en los ingresos familiares” y agregaron que “la cautela presupuestaria y los límites en el financiamiento postergaron adquisiciones de mayor porte, lo que profundizó la presión operativa sobre el sector”.

Al analizar el balance cualitativo sobre la evolución interanual de los comercios, el 51,9% de los dueños consultados por CAME indicó que su nivel de actividad se mantuvo sin variaciones en relación con el mismo período del año previo.

A la par, las respuestas que dieron cuenta de un empeoramiento en su desempeño retrocedieron 3,3 puntos contra el mes precedente, hasta el 41%. Por último, apenas un 7,1% de los establecimientos reportó una mejora en su actividad, lo que significó una suba de 1,5 puntos porcentuales en la comparación intermensual.

En relación con la expectativa futura, el informe reflejó que “el 48,4% de los consultados proyecta que el desempeño de su empresa se mantendrá sin variaciones”, mientras que “el 41,1% anticipa un escenario más favorable” y “el 10,5% restante prevé un empeoramiento en su actividad”.

Asimismo, en lo concerniente a realizar inversiones, indicó que “el 54,9% consideró que no es una etapa propicia”, en tanto que un 29,3% no fijó postura al respecto y un 15,8% “respalda la concreción de nuevos desembolsos de capital”.

Por otro lado, detalló: “Durante octubre se detectó que las ventas online realizadas por los comercios con local a la calle registraron un incremento interanual del 17,7%, mientras que la suba intermensual fue del 0,3%”.

El relevamiento por rubros mostró resultados positivos en tres rubros. La suba más pronunciada correspondió a Calzado y marroquinería y a Textil e indumentaria, ambos con un alza del 3,6%, seguidos por Perfumería, que anotó un incremento del 0,8%.

En contraste, el retroceso más pronunciado se dio en el rubro Farmacia (-3,7%), secundado por Alimentos y bebidas (-3,5%) y Ferretería, materiales eléctricos y materiales para la construcción (-3,4%). (NA)