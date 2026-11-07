"Amigos jóvenes, atrévanse a formar una familia", dijo el Papa León XIV en el Estadio Centenario

El papa León XIV pronunció su discurso ante miles de fieles que se congregaron este sábado en el Estadio Centenario de Montevideo para participar de una vigilia de oración.

“Gracias por haber hecho presente a Jesucristo en tantas vidas”, expresó el pontífice durante su intervención, después de escuchar los testimonios de jóvenes que compartieron sus experiencias de fe.

Durante la vigilia, el Santo Padre dirigió un mensaje especial a los jóvenes y los alentó a construir un proyecto de vida basado en el amor y el compromiso.

“Amigos jóvenes, atrévanse a formar una familia, sean capaces de servir a los demás”, expresó el Pontífice ante miles de fieles que participaron de la celebración.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En su discurso, también reflexionó sobre los cambios que atraviesa la Iglesia y advirtió sobre el avance de la indiferencia religiosa.

En ese contexto, llamó a los creyentes a renovar su fe y su compromiso con la comunidad. "Dense por completo a Dios, todos debemos ser discípulos una y otra vez", concluyó el Papa.

Sobre el final del evento, León XIV le entregó un cáliz a la Iglesia Uruguaya y recibió, a modo de regalo, la imagen de la Inmaculada Concepción. (Con información de TN)