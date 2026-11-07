León XIV en Casavalle: "Hay que despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común"

El papa León XIV recorrió la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el barrio de Casavalle, y lanzó un fuerte mensaje en el que pidió terminar con la exclusión social y "trabajar todos unidos".

Durante su paso por el barrio, el Santo Padre recorrió las distintas viviendas y habló con los vecinos de la comunidad. A su vez, se proyectó un video sobre el trabajo que realiza la Iglesia en Casavalle.

También se escucharon las voces de distintos vecinos del barrio, quienes le relataron a León XIV las experiencias de vida que tuvieron que atravesar y cómo la Iglesia los ayudó a superar esos momentos trágicos.

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Casavalle, ubicado al norte de Montevideo, es considerado uno de los barrios más humildes de Uruguay. El Sumo Pontífice estuvo acompañado de Daniel Sturla, el arzobispo de Montevideo, y del séquito papal.

Al momento de pronunciar su discurso, León XIV comenzó agradeciendo a aquellas personas que dieron sus testimonios de vida, los cuales "abrieron sus corazones para compartir con nosotros el triunfo de la vida, la fe y la esperanza".

También habló sobre el proyecto de viviendas en Casavalle: "Me alegra haber podido contribuir a estas iniciativas. Que estas viviendas sean un verdadero hogar en donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza, sintiendo siempre la cercanía y el amor de Dios".

En otro tramo de su exposición, compartió la parábola del buen samaritano y lanzó un fuerte mensaje en el que pidió terminar con la exclusión social.

"No se puede pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver. Un niño no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro digno debido a la inseguridad que reina en las calles. No podemos callar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre estar sola y es vulnerable".

El mensaje del Papa, además, sumó un pedido a los distintos niveles de la dirigencia del país, en el que sostuvo la importancia de "trabajar unidos" para finalizar con la exclusión social.

"Tenemos que trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado. Hay que despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común".

Sobre el final de su discurso, el Sumo Pontífice recordó al papa Francisco y una frase suya: "La inclusión o exclusión de las personas que sufren define todos sus proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos".

"Hay que seguir apostando por la cercanía caritativa del buen samaritano, que no fue indiferente ante la desgracia ajena. Unamos nuestros esfuerzos y respondamos con generosidad a la llamada de edificar juntos una patria de hermanos", concluyó.

Cómo sigue la agenda del Papa

Tras haber concluido su paso por Casavalle, León XIV continuará en Montevideo y llevará a cabo sus últimas dos actividades oficiales en esa ciudad:

18:00 – Convocatoria en el mundo educativo: Posteriormente, se dirigirá a la Universidad Católica del Uruguay para dialogar con representantes del ámbito académico y docentes.

19:00 – Vigilia en el Estadio Centenario: El cierre de la jornada estará marcado por una masiva vigilia de oración en el emblemático Estadio Centenario, reuniendo a jóvenes y comunidades de fe de toda la región.

Cierre en Florida y posterior vuelo hacia Buenos Aires

La visita a Uruguay culminará el domingo 8 de noviembre con una misa central a las 10:30 en la Plaza Asamblea de la ciudad de Florida, frente al santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

Concluida esa ceremonia y tras la despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, prevista para las 15:10, el Sumo Pontífice emprenderá el vuelo directo hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires a las 15:30, dando inicio formal a su esperada estadía en la Argentina.