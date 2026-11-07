Femicidio de Agostina Vega: Barrelier y otros cinco imputados irán al banquillo de los acusados

Tras la elevación a juicio de la causa por el femicidio de Agostina Vega, el principal sospechoso, Claudio Gabriel Barrelier, irá al banquillo de los acusados junto a otros cinco imputados por encubrimiento luego de que se rechazaron las oposiciones de la defensa.

El juez Juan Manuel Fernández López rechazó de forma íntegra las oposiciones presentadas por las defensas y por la querella particular, por lo que ratificó el requerimiento formulado previamente por la Fiscalía de Instrucción.

Fuentes de la causa informaron que el magistrado entendió que existen elementos probatorios suficientes y con el grado de probabilidad exigido para que las responsabilidades penales de todos los involucrados sean debatidas y resueltas en un juicio oral y público.

De acuerdo a la resolución judicial, Claudio Gabriel Barrelier llega a la instancia decisiva procesado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género (femicidio) en perjuicio de Agostina Vega. Asimismo, se confirmó su acusación por privación ilegítima de la libertad agravada y tentativa de abuso sexual agravado por el uso de arma contra Milagros Melgarejo.

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En tanto, los restantes cinco imputados -Marianela Soledad Palmero, Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Eugenia Ludmila Ascarruz y Matías Jesús Córdoba- irán a juicio acusados por el delito de encubrimiento agravado por favorecimiento personal y real. La resolución judicial delimitó la autoría directa de los hechos principales atribuida a Barrelier respecto del accionar atribuido a su entorno para ocultar el crimen.

Entre los fundamentos vertidos por el magistrado se destacaron los vínculos y maniobras concretas desplegadas tras el hecho: a Andreani se le atribuye el préstamo del automóvil presuntamente utilizado para el traslado de los restos de la víctima, así como el lavado de prendas y la posterior limpieza del vehículo; a Fassetta, las reiteradas comunicaciones con el acusado para informarle los avances de la búsqueda; y a Palmero, Córdoba y Ascarruz, la presencia en el inmueble, el ocultamiento de datos decisivos y la supresión de pruebas clave para los peritos.

Por último, el tribunal desestimó el recurso presentado por la querella del padre de la víctima, que solicitaba profundizar la imputación contra Palmero y ampliar las actuaciones contra otras dos personas (Viviana Estela Brizuela y Mario Alberto Muñoz). No obstante, el juez dejó asentado que la investigación contra estos últimos podrá reabrirse de forma inmediata en caso de que surjan nuevos elementos durante el desarrollo del debate oral. (NA)