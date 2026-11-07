La cargada agenda de León XIV en su segundo día de gira por Uruguay

Ya instalado en territorio uruguayo en el marco de la primera escala de su sexta gira apostólica internacional, que también lo traerá a la Argentina y a Perú, el Papa León XIV desarrollará este sábado 7 de noviembre la segunda y más cargada jornada de su estadía en el país vecino.

El itinerario comenzará a primera hora de la mañana, cuando el Pontífice se traslade en avión hasta el departamento de Paysandú, ubicado a 375 kilómetros de Montevideo y limítrofe con la Argentina. A las 10 oficiará la Santa Misa en el Parque París Londres, donde se espera la asistencia de miles de fieles locales y delegaciones de peregrinos argentinos que cruzaron los pasos fronterizos para participar del servicio religioso.

Tras la ceremonia, León XIV retornará a Montevideo para dedicar la tarde a diversas actividades pastorales, sociales y comunitarias:

- 17 horas, encuentro social en Casavalle: el Papa visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Casavalle, un sector de la periferia montevideana afectado por complejos problemas de seguridad e inclusión, donde mantendrá un encuentro directo con la comunidad local.

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- 18 horas, convocatoria en el mundo educativo: posteriormente, se dirigirá a la Universidad Católica del Uruguay para dialogar con representantes del ámbito académico y docentes.

- 19 horas, vigilia en el Estadio Centenario: el cierre de la jornada estará marcado por una masiva vigilia de oración en el emblemático Estadio Centenario, reuniendo a jóvenes y comunidades de fe de toda la región.

Cierre en Florida y posterior vuelo hacia Buenos Aires

La visita a Uruguay culminará el domingo 8 de noviembre con una misa central a las 10:30 en la Plaza Asamblea de la ciudad de Florida, frente al santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay.

Concluida esa ceremonia y tras la despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco prevista para las 15:10, León XIV emprenderá el vuelo directo hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires a las 15:30, dando inicio formal a su esperada estadía en la Argentina. (NA)