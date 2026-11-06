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El papa León XIV llegó a Uruguay: su primer destino en la gira de sudamérica

El pontífice desembarcó este viernes por la tarde en Montevideo para comenzar su visita en el país vecino.

Foto: NA

El papa León XIV arribó al aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, a las 16:20, en el comienzo de su primera gira apostólica por América Latina, la cual se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá a la Argentina y Perú.

Tras bajar del avión, León XIV fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.

Ahora va de camino a la Plaza Independencia.

urante su estadía en Uruguay, que se extenderá hasta el 8 de noviembre, el sumo pontífice mantendrá una intensa agenda que incluirá misas y distintos encuentros en Montevideo, Paysandú (frente a la ciudad entrerriana de Colón) y Florida.

El viaje iniciado este viernes marca el regreso de un Papa a territorio uruguayo tras 38 años, luego de las históricas visitas que realizó san Juan Pablo II en 1987 y 1988.

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