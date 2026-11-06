El papa León XIV llegó a Uruguay: su primer destino en la gira de sudamérica
El pontífice desembarcó este viernes por la tarde en Montevideo para comenzar su visita en el país vecino.
El papa León XIV arribó al aeropuerto internacional de Carrasco, en Montevideo, a las 16:20, en el comienzo de su primera gira apostólica por América Latina, la cual se extenderá hasta el 17 de noviembre e incluirá a la Argentina y Perú.
Tras bajar del avión, León XIV fue recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi.
Ahora va de camino a la Plaza Independencia.
urante su estadía en Uruguay, que se extenderá hasta el 8 de noviembre, el sumo pontífice mantendrá una intensa agenda que incluirá misas y distintos encuentros en Montevideo, Paysandú (frente a la ciudad entrerriana de Colón) y Florida.
El viaje iniciado este viernes marca el regreso de un Papa a territorio uruguayo tras 38 años, luego de las históricas visitas que realizó san Juan Pablo II en 1987 y 1988.