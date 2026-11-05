Viajó desde Buenos Aires hasta Ushuaia para intentar secuestrar a la menor que acosaba por redes sociales

Un joven de 22 años fue detenido en Ushuaia acusado de viajar desde Buenos Aires hasta Tierra de Fuego e intentar secuestrar a una menor que acosaba desde hace tiempo en redes sociales.

El hecho ocurrió el pasado lunes en la puerta del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU) cuando la adolescente, de 12 años, regresaba al establecimiento educativo junto a sus compañeros después del almuerzo.

De un momento a otro, Francisco Ruiz la interceptó, la agarró del brazo, intentó besarla y llevársela del lugar, pero ante el grito de auxilio de la menor y la ayuda de uno de sus amigos, la víctima logró soltarse e ingresar a la institución educativa para dar aviso a las autoridades.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ruiz no se escapó a pesar de haber sido descubierto. De manera violenta intentó ingresar al colegio pegándole patadas y piñas a la vidriera de la puerta, momento en el que la Policía logró detenerlo.

Medios locales confirman que Ruiz ya tenía una causa en Ushuaia. El Juzgado de Instrucción N°3 del Distrito Judicial Sur tenía en carpeta la denuncia que realizó el padre de la adolescente tiempo atrás, en la que expuso que el joven acosaba a su hija por diversos perfiles de redes sociales.

Pese a la denuncia, el contacto continuó hasta esta semana cuando concretó un traslado de más de tres mil kilómetros, desde Buenos Aires hasta Ushuaia.

El implicado se encuentra detenido y en la indagatoria llevada a cabo en las últimas horas se negó a declarar. La acusación hasta el momento es por grooming, daños y tentativa de rapto. (NA)