Cómo sigue la salud de José Luis Gioia después de su grave internación por un ACV

El actor y humorista José Luis Gioia atraviesa una etapa de rehabilitación luego de haber sufrido un ACV isquémico que lo mantuvo varios días internado en terapia intensiva y en coma inducido.

En las últimas horas, Sofía, hija del artista, compartió detalles sobre cómo evoluciona su salud y aseguró que su padre “está mucho mejor”, aunque todavía necesita recuperar fuerzas para volver a caminar con normalidad.

“Está bien, se está recuperando. Tiene que recuperar fuerza para caminar bien. De a poco iremos viendo cómo progresa”, explicó en diálogo con Teleshow.

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La hija del humorista también aclaró que Gioia permanecerá un tiempo más en la clínica, bajo el seguimiento de los profesionales que lo acompañan en esta etapa. “Estaremos un tiempito ahí, recuperando, por suerte”, expresó sobre el proceso que aún queda por delante.

La noticia sobre el delicado cuadro de salud de Gioia trascendió luego de que la periodista Maru Leone contara los detalles en el programa Mercuriali 107.9, conducido por Franco Mercuriali en El Observador 107.9.

Según relató, el actor de 73 años ingresó con un ACV isquémico y meningoencefalitis, lo que requirió internación en terapia intensiva, asistencia respiratoria y un coma farmacológico durante aproximadamente una semana.

“Estuvo muy grave, en coma y con asistencia respiratoria. Lo contamos ahora porque ya está mejor y ya recibió el alta”, explicó Leone.

El 17 de octubre, los médicos comenzaron a despertarlo y Gioia respondió favorablemente a los estímulos. Finalmente, el 30 de octubre recibió el alta de la Clínica y Maternidad Suizo Argentina y continuó con su rehabilitación en la Clínica Alcla.

Sofía también aclaró que, si bien su padre estaba en proceso de filmar la segunda temporada de Menem, la serie de Prime Video sobre la vida de Carlos Saúl Menem, no se encontraba grabando cuando sufrió la descompensación. “Estaba en proceso de filmar, pero no estaba en la filmación cuando sucedió”, precisó.

El actor sigue bajo cuidados y acompañado por su familia, mientras avanza en su recuperación. (TN)