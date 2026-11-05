Familiares y amigos despidieron los restos de Nancy Godoy

Familiares, amigos y habitantes de la ciudad correntina de Esquina despidieron los restos de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años que fue hallada sin vida después de haber estado desaparecida desde el 7 de octubre.

La emotiva despedida a la maestra se realizó en la plaza 9 de Julio, frente a la Escuela Normal Dr. J. Alfredo Ferreira, donde estuvieron su esposo, sus tres hijos, allegados, vecinos y autoridades.

El féretro fue ubicado en el centro del espacio público, debajo de un gazebo. "Ahora y siempre, Nancy presente", fue uno de los reclamos que más resonó.

Además, los presentes entonaron el himno nacional y después se celebró una ceremonia religiosa, con la presencia del obispo Adolfo Canecín, quien advirtió que "Dios no negocia con el mal" y señaló que "el perdón y la misericordia no es impunidad".

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De la despedida participaron los curas Pedro Pablo Ojeda, Josué Cañete, Ariel Jiménez y Miguel Galeano, más el diácono Juan Carlos Mendoza; además, participó el pastor Josué Solís, en representación de la Iglesia Portal del Cielo, a la cual pertenecía la víctima. Y, tras una misa de la comunidad cristiana evangélica, el cuerpo fue trasladado al cementerio municipal.

Otros de los asistentes fueron el intendente de Esquina, Cristian Olivetti, junto a varios integrantes de su gabinete. El abogado querellante Gustavo Briend acompañó al esposo de Nancy (José Medina) y a sus tres hijos varones (Adán, Sebastián y José).

Durante la despedida, se escuchó "La maestra del Malezal", una canción creada por el maestro jubilado Walter Carrizo en medio de la búsqueda de la docente y directora suplente de la Escuela Rural N° 626 del paraje El Malezal, que había desaparecido el miércoles 7 de octubre.

Hasta el momento, el caso cuenta con cinco detenidos. Entre ellos, Ireneo Antonio Zarza, capataz de la estancia El Curupí, desde donde ayudaban a ir a caballo a Godoy hasta la escuela, sorteando bañados y zonas de densa vegetación, lo que habitualmente hacía Rosa Leguizamón, otra de las acusadas.

Para los fiscales, en tanto, Zarza sería el autor material del crimen. Solía parar en un puesto tapera que está muy cerca de la escuela y era una persona que se tornaba agresiva cuando consumía bebidas alcohólicas. Otros de los detenidos son el puestero Sergio Nahuel Rojas (pareja de Leguizamón) y los peones Felipe Dionisio Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón, este último por falso testimonio. (NA)