Marcha de velas: desde la UBA le reclamaron al Gobierno que cumpla con la ley de financiamiento

Las federaciones estudiantiles y los gremios de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron una marcha de velas para exigir al Gobierno que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización comenzó en Plaza Houssay y terminó frente al Palacio de Justicia, donde se realizó una clase pública.

La protesta, organizada bajo el lema “No permitamos que se apague la Universidad”, reunió a la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Federación Universitaria Argentina (FUA), los docentes representados por la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA) y los no docentes por la Asociación del Personal de la UBA (APUBA), y distintos centros de estudiantes.

Esto se produjo en medio de la disputa entre las universidades nacionales y el Gobierno por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones, los salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles.

La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en agosto de 2025, establece mecanismos para recomponer los fondos universitarios y actualizar los salarios.

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Aunque Milei vetó la norma, el Congreso insistió en su aprobación con los dos tercios necesarios. El Ejecutivo la promulgó, pero condicionó su aplicación a la disponibilidad de partidas presupuestarias.

El 6 de octubre, el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto 759/2025 que había permitido suspender su ejecución y ordenó al Poder Ejecutivo el cumplimiento inmediato de la ley. La sentencia de primera instancia fue apelada por el Gobierno.

La UBA también ha participado activamente en la Marcha Federal Universitaria

La discusión también alcanza el Presupuesto 2027 en el Congreso, en el que el Gobierno prevé transferencias por $7,7 billones, mientras que las universidades reclaman $11 billones.

Mientras el Gobierno sostiene que cualquier incremento debe respetar el equilibrio fiscal, las autoridades universitarias buscan el respaldo de los bloques opositores y los gobernadores para incorporar mayores recursos. (TN)