"La universidad cambia vidas": el rector y la vicerrectora de la UNS convocan a la quinta marcha federal

El rector de la Universidad Nacional del Sur, Daniel Vega, y la vicerrectora, Andrea Castellano, convocaron a la comunidad de Bahía Blanca y la región a participar de la quinta Marcha Universitaria Federal, prevista para este jueves a las 17.

La movilización comenzará en la intersección de avenida Alem y 11 de Abril y finalizará en el playón universitario de Alem 1253, donde se leerá un único documento.

La convocatoria fue realizada junto a autoridades de los departamentos de la UNS y directivos de institutos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). También adhieren los gremios docentes y no docentes de la UNS y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO) y distintas agrupaciones estudiantiles y sociales.

Durante una conferencia de prensa, las autoridades señalaron que uno de los principales objetivos de la movilización será visibilizar el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso y respaldada por fallos judiciales favorables al reclamo del sector.

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"Necesitamos que el gobierno entienda que no hay desarrollo posible sin una universidad y un sistema científico robustos y de calidad", expresaron Vega y Castellano.

Según explicaron, el reclamo apunta a recuperar el impacto de la inflación acumulada sobre los recursos destinados al sistema universitario. En ese sentido, manifestaron su preocupación por la demora en la aplicación de la normativa y por sus consecuencias sobre el funcionamiento de las instituciones.

Vega sostuvo que la situación genera un deterioro creciente del clima interno de las universidades y que la demora en el cumplimiento de la ley se vive con "muchísima preocupación".

El rector también defendió los mecanismos de control y transparencia del sistema universitario público y destacó su aporte a la movilidad social, la formación profesional y el desarrollo científico y tecnológico del país.

"El sistema universitario rinde cuentas permanentemente. Muchas universidades nacionales encabezan rankings de transparencia con indicadores que no puede exhibir ningún otro organismo del Estado", afirmó.

Además, sostuvo que la universidad pública contribuye a mejorar la calidad de vida de la población a través de la formación de profesionales y la generación de conocimiento.

"Si hoy Argentina tiene médicos de primer nivel internacional, si tenemos geólogos que descubrieron yacimientos como los del litio en el norte argentino, o Vaca Muerta, es gracias a la universidad pública", señaló. Y agregó que, a su entender, el desfinanciamiento no constituye una vía para alcanzar un desarrollo equilibrado y equitativo.

En ese marco, el rector convocó nuevamente a la ciudadanía a acompañar la movilización. "El funcionamiento del sistema universitario, de esta universidad pública y de excelencia, cuenta con el respaldo de la ciudadanía y una vez más, lamentablemente tenemos que pedir a la gente de Bahía Blanca y de la región que nos acompañe en esta quinta marcha, porque estamos convencidos de que la universidad cambia vidas", expresó.

La UNS también difundió un video en sus redes sociales en el que remarcó: "Cumplir la ley no es opcional. Cumplir la ley es una obligación".

La preocupación por el Presupuesto 2027

Otro de los puntos planteados por las autoridades fue el proyecto de Presupuesto 2027 elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que, según advirtió Vega, no contempla la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El rector señaló que los fondos previstos para las universidades se encuentran por debajo de las necesidades del sistema y advirtió que, si el proyecto se aprueba en su redacción actual, podrían coexistir dos leyes con previsiones presupuestarias diferentes.

De acuerdo con las cifras mencionadas durante la convocatoria, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó 11 billones de pesos para el sistema universitario, mientras que el Poder Ejecutivo prevé asignar 7,3 billones.

Por su parte, el presidente del CIN, Franco Bartolacci, había señalado que, si el Gobierno proyectara el cumplimiento de la ley vigente, debería haber presupuestado 9,8 billones de pesos. La cifra de 11 billones, explicó, contempla actualizaciones de otras áreas.

Vega advirtió que la eventual aprobación del presupuesto sin contemplar las disposiciones de la ley podría profundizar el conflicto y prolongar la judicialización del reclamo.

"Aún en el mejor de los escenarios, vamos a tener una situación de judicialización que difícilmente se vaya a resolver en el corto plazo, pero mientras tanto —como ocurre ahora— la situación económica será asfixiante", sostuvo.

Por último, el rector pidió a los legisladores que acompañaron la Ley de Financiamiento Universitario que respalden también un presupuesto acorde con las necesidades de las universidades nacionales.