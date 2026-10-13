Cuáles son los sectores afectados por los cortes de calle vigentes en Bahía

Continúan los cortes de calles en distintos sectores de Bahía por obras de infraestructura y trabajos de mantenimiento. Las restricciones incluyen interrupciones hasta fines de noviembre y otras que se extenderán durante los próximos días.

En Caseros, entre Washington y Garibaldi, el corte se mantendrá hasta fines de noviembre por la obra de ampliación del desagüe pluvial y readecuación de veredas en Villa Mitre. Esta semana, de las tres calles mencionadas, solo se podrá circular por Garibaldi.

Por otra parte, Rosales y Maipú permanecerá cortada durante 10 días por tareas de bacheo.

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Además, desde este miércoles, se interrumpirá la circulación en Washington, entre Maipú y Caseros, por un período de siete días. Durante los trabajos, se mantendrá habilitada la circulación por Caseros, con posibilidad de girar hacia Washington.