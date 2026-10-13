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El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 14 de octubre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 14 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo, mejorando con soleados. El viento tendrá intensidad leve del sector este y la visibilidad será buena.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con nubosidad variable y viento leve desde los sectores sudeste-este. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

La noche, en tanto, estará fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 10 grados.

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