El pronóstico: cómo estará el tiempo este miércoles en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este miércoles 14 de octubre una jornada con una temperatura mínima de 9 grados y una máxima de 20 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será frío, nuboso y húmedo, mejorando con soleados. El viento tendrá intensidad leve del sector este y la visibilidad será buena.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con nubosidad variable y viento leve desde los sectores sudeste-este. El índice UV será normal y la visibilidad continuará buena.

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La noche, en tanto, estará fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del jueves una temperatura de 10 grados.