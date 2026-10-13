Susbielles presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal para garantizar la continuidad de la Zona Fría

Ante la reciente promulgación de la Ley Nacional N.º 27.828, que excluye arbitrariamente a Bahía Blanca del régimen tarifario de Zona Fría, el intendente municipal Federico Susbielles concretó este martes una presentación judicial ante la Justicia Federal con el objetivo de frenar la aplicación de la norma y proteger a la totalidad de las familias, clubes e instituciones de bien público de nuestro distrito.

La acción colectiva fue impulsada en forma conjunta con la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC) y el Club Estrella, en representación de los usuarios residenciales de gas por redes y de las entidades comunitarias bahienses.

Dicha presentación incorpora informes del organismo regulador y estudios de la investigadora del CONICET María Cintia Piccolo para comparar los inviernos de la ciudad con los de Santa Rosa, Neuquén y Viedma. También cuestiona que esas localidades mantengan el beneficio mientras Bahía Blanca queda excluida, sin una justificación técnica suficiente.

“Bahía Blanca es Zona Fría”, sostuvo Susbielles y agregó: “Atento a la promulgación de la norma y conforme al compromiso asumido y al mandato de la comunidad que represento, impulsamos este amparo colectivo en defensa del 100% de nuestros hogares e instituciones”.

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El amparo invoca vulneraciones a los principios de igualdad, no discriminación, razonabilidad y proporcionalidad. Además, advierte que los usuarios bahienses seguirían aportando al fondo que financia los descuentos aunque dejaran de recibirlos, y destaca el respaldo de más de 40.000 adhesiones en defensa de la Zona Fría.

Impacto económico directo en los hogares e instituciones

La eliminación de la Zona Fría representa la pérdida de los descuentos del 30% o 50% según la situación socioeconómica de cada usuario.

Para ilustrar la magnitud del perjuicio económico, el escrito judicial analiza un muestreo representativo de 44 facturas del distrito:

Incremento promedio: Al quitar únicamente el concepto "Subsidio Zona", el costo total consolidado de esas facturas pasa de $4,67 millones a $6,61 millones, lo que equivale a un aumento directo estimado en el 41,5%, manteniendo idéntico consumo y variables.

Ejemplo concreto: Una factura residencial que con el beneficio abonaba $30.831 pasaría a costar $51.602 tras la quita de la bonificación.

El jefe comunal enfatizó, además, que las condiciones climáticas rigurosas que justificaron la inclusión de Bahía Blanca en el régimen en el año 2021 se mantienen inalteradas, y destacó que la acción judicial cuenta con un firme acompañamiento social respaldado por más de 40.000 adhesiones de vecinos e instituciones de la ciudad