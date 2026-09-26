La Federación Argentina de Municipios advirtió por los cambios en Zona Fría: "un golpe al bolsillo"

La Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por su presidente Fernando Espinoza, rechazó la derogación del régimen de Zona Fría y advirtió que la modificación del beneficio tarifario impulsada por el gobierno de Javier Milei afectará de manera directa a millones de usuarios de gas, entre ellos distritos del sudoeste bonaerense.

Desde la entidad, que representa a más de 500 intendentes e intendentas de todo el país, señalaron que la quita de esa medida reparadora implica “un golpe directo al bolsillo de las familias”.

Derogación del régimen de Zona Fría

El régimen establecía tarifas diferenciales para regiones donde las condiciones climáticas generan una mayor necesidad de calefacción. Para la FAM, su eliminación representa un retroceso en un contexto de tarifas elevadas y de inviernos rigurosos en distintas zonas del país.

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“Este nuevo avance sobre los derechos de las argentinas y los argentinos les causará un enorme daño a millones de usuarios de gas”, expresaron desde la Federación en el comunicado difundido tras la sanción en el Senado de la Nación.

En ese marco, la organización sostuvo que el ajuste “anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad”.

Impacto en municipios bonaerenses

La sanción de la reforma del régimen de Zona Fría aprobada por el Senado de la Nación desencadenó una fuerte ola de reclamos en el sudoeste bonaerense, donde municipios de la Sexta Sección Electoral, como Bahía Blanca, Coronel Suárez, Tres Arroyos, Tornquist, Villarino y Puan, formalizaron un frente unificado contra la quita de beneficios en las tarifas de gas natural.

La medida impulsada por el Ejecutivo nacional derogó el esquema diferencial que resguardaba a regiones con bajas temperaturas, dejó al margen a 94 distritos de la provincia y afecta a 1,24 millones de hogares.

Dentro del plano regional, Patagones quedó como la única excepción que mantendrá la cobertura automática por su encuadre dentro de la Patagonia.

“Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, remarcaron desde la Federación Argentina de Municipios. (Ahora Mar del Plata)