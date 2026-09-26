Desde Inglaterra indican que están preparados para defender militarmente las Malvinas

El secretario de Estado de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting. (Foto: @wesstreeting)

El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que su país está preparado para defender militarmente las Islas Malvinas en caso de un ataque y sostuvo que la Argentina no cuenta con la capacidad necesaria para tomar el archipiélago.

En una entrevista con el diario británico The Sun, Streeting fue consultado específicamente sobre la posibilidad de que el Reino Unido tuviera que enviar tropas para defender las Malvinas ante un eventual ataque argentino. El funcionario respondió de manera afirmativa.

“Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las Islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defender las Islas Malvinas”, dijo.

Consultado directamente sobre si el Reino Unido podría proteger militarmente las islas en caso de que la Argentina enviara buques de guerra, Streeting respondió: “Sí”.

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El funcionario también cuestionó al presidente Javier Milei por sus reclamos de soberanía sobre el archipiélago y acusó al mandatario de repetir una “misma propaganda falsa”.

“Lo que hemos visto del presidente de la Argentina es lo mismo que escuchamos de los argentinos año tras año: quejarse por las Malvinas, decir que son suyas”, afirmó.

Streeting sostuvo además que la disputa quedó resuelta tras la guerra de 1982 y defendió la posición británica sobre los habitantes de las islas.

“Esta cuestión se resolvió en 1982 y sigue siendo la voluntad de los habitantes de las Malvinas, la abrumadora mayoría de los cuales, como saben, elige ser británica”, afirmó. Y agregó: “Nosotros apoyamos a las Malvinas”.

La Argentina, en cambio, sostiene que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte de su territorio y reclama al Reino Unido la reanudación de las negociaciones para resolver la disputa de soberanía.

Buenos Aires también considera que la guerra de 1982 no modificó la naturaleza de la disputa y mantiene su reclamo por la soberanía de las islas. En las últimas semanas, además, ambos países volvieron a cruzarse por las actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en las aguas circundantes.

Por otra parte, Streeting se refirió al escenario internacional y advirtió que el Reino Unido enfrenta un riesgo de guerra mayor que en cualquier otro momento de su vida.

“Sin ninguna duda, la mayor amenaza que enfrenta el Reino Unido es Rusia y el presidente Putin”, afirmó.

Según el funcionario, el Reino Unido debe reforzar sus Fuerzas Armadas para mantener su capacidad de disuasión frente a potenciales adversarios.

Streeting, de 43 años, sostuvo que actualmente tiene los recursos necesarios para garantizar la seguridad del país, pero advirtió que esa situación podría cambiar si no se incrementa la inversión en Defensa durante los próximos años.

“Mientras hoy puedo decir con confianza que tenemos lo que necesitamos para mantener este país seguro, si nos quedáramos quietos no podría decir lo mismo dentro de cinco años”, afirmó.

El funcionario también defendió el aumento del presupuesto militar anunciado por el Gobierno británico y consideró que una mayor capacidad de las Fuerzas Armadas funciona como mecanismo de disuasión. “Una mayor fortaleza genera disuasión, y la disuasión hace mucho menos probable que terminemos en un lugar al que no queremos llegar, que es una guerra con Rusia o con cualquier otra persona”, sostuvo.

Streeting también vinculó esa necesidad de fortalecer las capacidades militares con la posición del Reino Unido frente a sus adversarios.“Nuestros enemigos están esperando que mostremos signos de debilidad”, afirmó durante la entrevista.

Streeting asumió recientemente como secretario de Defensa después de haber ocupado el cargo de secretario de Salud. Su llegada a la cartera de Defensa se produjo en medio del debate dentro del Gobierno británico sobre el aumento del gasto militar y las prioridades presupuestarias. (TN)