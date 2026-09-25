"Como nunca nadie": Macri destacó el apoyo del PRO al gobierno de Milei
De paso por Jujuy, para reunirse con el gobernador Carlos Sadir, el exmandatario también reconoció que "falta mucho por hacer".
El ex presidente Mauricio Macri elogió al actual mandatario, Javier Milei, quien "logró con mucha audacia algo inédito", y remarcó el respaldo del PRO, que "apoyó a este gobierno como nunca nadie", durante un encuentro que encabezó en Jujuy, acompañado por dirigentes locales.
"El próximo paso es tener una Argentina ordenada macroeconómicamente y con un presupuesto sano", afirmó Macri, pero admitió que "todavía falta mucho por hacer".
En ese sentido subrayó que se logró "tener un equilibrio macroeconómico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit. Pero también hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito".
Asimismo, el titular del PRO sostuvo que hubo un apoyo "para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para lograr poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos".
También elogió directamente a Milei por el resultado fiscal: "El presidente logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina y en la historia de la humanidad".
Macri viajó a Jujuy y mantuvo una reunión con el gobernador Carlos Sadir, de la que también participó el legislador Fernando De Andreis, en la que hablaron del panorama electoral de cara al año próximo, y posteriormente brindó un discurso ante los militantes del PRO. (NA)