"Como nunca nadie": Macri destacó el apoyo del PRO al gobierno de Milei

El ex presidente Mauricio Macri elogió al actual mandatario, Javier Milei, quien "logró con mucha audacia algo inédito", y remarcó el respaldo del PRO, que "apoyó a este gobierno como nunca nadie", durante un encuentro que encabezó en Jujuy, acompañado por dirigentes locales.

"El próximo paso es tener una Argentina ordenada macroeconómicamente y con un presupuesto sano", afirmó Macri, pero admitió que "todavía falta mucho por hacer".

En ese sentido subrayó que se logró "tener un equilibrio macroeconómico, reducir el déficit fiscal y transformarlo en superávit. Pero también hay que seguir trabajando para que la inflación baje a un dígito".

Asimismo, el titular del PRO sostuvo que hubo un apoyo "para que ganen, para que saquen las leyes que se necesitan para transformar y para lograr poner al Estado al servicio de la gente y no de políticos corruptos".

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También elogió directamente a Milei por el resultado fiscal: "El presidente logró con mucha audacia, muy rápido, algo inédito en la historia argentina y en la historia de la humanidad".

Macri viajó a Jujuy y mantuvo una reunión con el gobernador Carlos Sadir, de la que también participó el legislador Fernando De Andreis, en la que hablaron del panorama electoral de cara al año próximo, y posteriormente brindó un discurso ante los militantes del PRO. (NA)