Otro round contra el periodismo: Milei festejó un fallo de la Justicia

El presidente Javier Milei reaccionó este viernes a través de sus redes sociales tras conocerse la decisión de la Justicia de Formosa que condenó a cuatro integrantes del equipo periodístico del canal La Nación+. “TIRO POR LA CULATA”, escribió el mandatario en la red social X al responder a una publicación que daba cuenta de la sanción judicial ejercida contra los trabajadores de prensa.

El fallo, dictado por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de la localidad de Las Lomitas, estableció una pena de cinco días de arresto, sustituibles por el pago de una multa de $282.550 para cada uno de los involucrados.

La medida alcanzó a la cronista Micaela Urdinez, al camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, al sonidista Joaquín Rajadel y al director audiovisual Javier Federico Corbalán.

La sanción judicial se vinculó con una cobertura realizada en septiembre de 2025 en el marco del proyecto documental "Hambre de Futuro". Según consta en la resolución, el equipo de prensa habría llevado a cabo entrevistas y filmaciones en la comunidad San José sin la autorización requerida por la normativa local y sin contar con una matrícula o credencial profesional otorgada en esa jurisdicción.

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En su mensaje publicado en la red social, el jefe de Estado arremetió duramente contra los profesionales del medio y el periodismo en general, a quienes calificó de “basuras inmundas con micrófono”, al tiempo que afirmó que trabajan para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”. El Presidente cerró su posteo con la expresión “CIAO!”.

La fuerte reacción presidencial se dio luego de que la señal LN+ difundiera el testimonio de la periodista Micaela Urdinez, quien relató que la comitiva había recorrido distintas comunidades aborígenes e históricamente postergadas de la provincia gobernada por Gildo Insfrán, con el objetivo de registrar sus condiciones de vida y dar visibilidad a sus reclamos por el reconocimiento oficial e integración social. (NA)