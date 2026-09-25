YPF aplicará un aumento del 1% a los combustibles desde este sábado

La petrolera YPF informó que aplicará un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles a partir del sábado a las cero horas, como consecuencia de la extensión del conflicto en Medio Oriente.

Dentro de la información oficial, la compañía estatal sostuvo que el aumento se realiza en medio del congelamiento de precios que impulsó a partir de abril.

Esta medida está orientada a sostener el consumo, especialmente en el interior del país, donde la demanda viene mostrando señales de caída.

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A su vez, indicó que la tensión originada por el conflicto en Medio Oriente volvió a disparar el precio del petróleo internacional. Al cierre de las operaciones, el Brent supera los US$ 104 por barril, mientras que el crudo WTI opera en los US$ 93.

YPF reafirmó la política de "buffer", la cual "permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado", y adelantó que seguirán monitoreando las principales variables para determinar si realiza o no otros ajustes específicos.

"Se continuará aplicando el sistema de micropricing, mediante el cual realiza ajustes específicos según variables de oferta y demanda, la competencia, franjas horarias, corredores y zonas geográficas, con el objetivo de adecuar sus precios a las particularidades de cada mercado y mejorar la eficiencia comercial de su red".

El CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, había adelantado que podía producirse algún tipo de aumento en los combustibles, producto de la tensión en Medio Oriente.

"Si se ve que el precio del barril se termina estableciendo en US$ 100, los consumidores vamos a tener que pagar por US$ 100", explicó en declaraciones a Radio Rivadavia.

YPF, sin embargo, es la petrolera que aplicó el menor aumento en sus precios. Shell, Axion y Puma, entre otras, empezaron a aplicar incrementos que oscilan entre 2% y 5%.

De acuerdo con los precios que corroboró esta agencia, con esta decisión se rompería el “buffer” que se venía aplicando desde mayo, luego de un alza de hasta 30% en los valores.

Este acuerdo contemplaba una estabilidad en los precios de los combustibles mientras el barril de petróleo continuara por encima de los US$ 80, a cambio de que luego se mantendría el precio hasta equiparar los flujos. (NA)