Javier Milei volvió al país: entrevista con un medio francés y la próxima reunión de Gabinete

El presidente Javier Milei retornó este viernes a la Argentina luego de su viaje por Estados Unidos y se preparaba para retomar la agenda local que incluye una entrevista para un medio francés y los compromisos de la próxima semana.

El mandatario aterrizó en Buenos Aires a las 9.27 tras su paso por Nueva York, donde no hubo foto con Donald Trump pese a las expectativas, y permanece en la quinta de Olivos.

Por la tarde, podría trasladarse a su despacho de la Casa Rosada para grabar una entrevista con un medio francés. Algo similar hizo el sábado pasado debido a que prefiere hacerlo desde sus oficinas del centro.

No obstante, aún con la agenda en pleno diseño, el mandatario encabezará el lunes una nueva reunión de Gabinete, luego de haber suspendido la de esta semana debido a los preparativos del discurso que pronunció en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Lo hará luego de la media sanción de los cambios en el régimen de zonas frías, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Todavía trabaja para tratar otra serie de proyectos claves como el de defensa de soberanía nacional y la reforma electoral, pero también el retorno de la reforma del BCRA a Diputados, luego de instrumentar modificaciones en el mecanismo para designar y apartar a las autoridades monetarias.

Asimismo, deberá enfrentar la compleja tarea de contener a la senadora Patricia Bullrich, quien en el último tiempo intensificó sus diferencias con el Poder Ejecutivo a raíz de la inclusión del ajuste en discapacidad dentro del Presupuesto 2027.

Sobre el final de la próxima semana, el mandatario volverá a viajar en esta oportunidad a Paris para participar de la Argentina Week, que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre.

Como ocurrió en la edición de Nuevo York, se espera la participación de gobernadores aliados. Entre los mencionados en Balcarce 50 figuran Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Vidal (Santa Cruz), Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Martín Llaryora (Córdoba), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). (N/A)