Buscan que grandes consumidores de electricidad se desenganchen del consumo doméstico

Daniel González, coordinador de Energía y Minería. intenta desenganchar los grandes consumidores de la tarifa del resto de los consumidores.

El Gobierno creó el Régimen de Demandas Extratendenciales (XDEM) para evitar que el conjunto de los usuarios asuma el costo de nuevos proyectos de gran escala.

En consecuencia, los nuevos emprendimientos industriales y de gran envergadura que se incorporen al sistema eléctrico deberán aportar su propia oferta de generación y potencia.

La medida busca que el ingreso de esta demanda “no consuma la reserva que hoy garantiza el abastecimiento ni su costo sea cubierto por el resto de los usuarios a través de sus facturas”, al tiempo que fija que, ante un escenario de escasez, "se priorizará el suministro de los usuarios por sobre el de las grandes demandas que no cuenten con respaldo suficiente".

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El esquema alcanza a los proyectos nuevos o ampliaciones que representen "al menos el 0,5% de la demanda media del MEM, equivalente hoy a unos 80 MW".

Si bien cada proyecto "podrá elegir libremente la tecnología y el proveedor con los que se abastece", la normativa exige "cubrir al menos el 80% de su consumo mensual con contratos de generación nueva y contar con potencia firme por el 100% de su demanda máxima".

Dicha obligación "se eleva al 115% en el caso de los centros de datos, por su consumo continuo y de alta sensibilidad".

La regulación fue oficializada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía mediante la Resolución 264/2026 que procesó Agencia Noticias Argentinas.

Según se indicó, la disposición profundiza el proceso de normalización iniciado con la Resolución 400/2025 para que "cada gran proyecto se abastezca a su propio riesgo, sin trasladar costos al resto de los usuarios", poniendo en "primer lugar a los hogares, comercios, pymes e industrias que ya forman parte del sistema". (N/A)