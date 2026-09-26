Karina Milei y Diego Santilli presentes en la exposición de Aerolíneas Argentinas para el verano

Aerolíneas Argentinas presentó en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) -uno de los principales encuentros de la industria turística de la región- los principales lineamientos de su programación para la temporada de verano 2027.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación; Diego Santilli, jefe de Gabinete de Ministros; Guillermo Ignacio Devitt, vicejefe de Gabinete; y Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, participaron de la apertura del stand de Aerolíneas Argentinas junto a Fabián Lombardo, presidente de la compañía.

Aerolíneas Argentinas estará durante las cuatro jornadas en la Feria Internacional que se presentará hasta el 29 de septiembre en La Rural de Palermo. Se trata de un espacio propio para el encuentro con pasajeros, operadores, agencias de viajes y distintos actores de la industria.

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“FIT es uno de los principales puntos de encuentro de toda la industria y una oportunidad para mostrar el trabajo que venimos realizando para acompañar el desarrollo del turismo. Llegamos a esta edición con una programación de verano que suma nuevos destinos, refuerza mercados estratégicos y amplía las alternativas para viajar dentro de Argentina y al exterior”, afirmó Lombardo.

Para enero de 2027, Aerolíneas Argentinas prevé una oferta total de 1.508.834 asientos, un 13% superior a la del mismo mes de 2026. La red de cabotaje incrementará su oferta un 13%, mientras que la operación regional tendrá una suba del 16%. (Con información de NA)