Accidente en pleno centro: un motociclista debió ser trasladado tras el choque con un auto

Un motociclista debió ser hospitalizado esta tarde como consecuencia de las heridas sufridas tras el choque con un auto en pleno centro de la ciudad, informaron fuentes polciailes

El hecho ocurrió cerca de las 16.30 en calle Sarmiento al 600 cuando una moto Benelli 150cc -conducida por un hombre de 25 años, quien viajaba acompañado por una joven de 21- impactó con un Fiat Mobi, al mando de una mujer de 64 años.

Debido a la colisión, el joven fue trasladado en ambulancia en forma preventiva, aunque en principio se informó que presenta lesiones sin riesgo de vida.

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Control de Tránsito realizó los correspondientes tests de alcoholemia con resultados negativos.

Interviene en la causa la UFI Nº1 del DJBB.