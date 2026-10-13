Marcha universitaria: la UNS advierte que el presupuesto está en riesgo y alerta por un año complejo

Javier O. Schwab jschwab@lanueva.com Subjefe de la Sección Deportes con especialización en temas deportivos. Más de 30 años comentando fútbol y otro tipo de actividades; además de haber realizado coberturas en todo el país con la incursión de los elencos bahienses en la elite del fútbol nacional. También coberturas del seleccionado Argentino en acontecimientos como Copa América y amistosos internacionales.

La Universidad Nacional del Sur (UNS) enfrenta un panorama presupuestario complejo y advierte que, si no obtiene los fondos necesarios, el año próximo podría tener que reducir actividades y recursos para becas, departamentos académicos e institutos de investigación.

Así lo expresó el rector Daniel Vega, en la previa de la quinta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este jueves en Bahía Blanca.

La máxima autoridad académica cuestionó el proyecto de Presupuesto nacional presentado por el Poder Ejecutivo, al señalar que no contempla los recursos establecidos en la Ley de Financiamiento Universitario.

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“Hoy la verdad es que estamos en una situación muy crítica”, sostuvo Vega, quien explicó que las partidas previstas están muy por debajo de las necesidades del sistema y no contemplan adecuadamente el impacto acumulado de la inflación.

El rector advirtió que, si el proyecto se aprueba en las condiciones actuales, podría abrirse un conflicto judicial por la existencia de dos leyes con asignaciones presupuestarias diferentes.

"Esa situación podría demorar una solución y profundizar las dificultades financieras de las universidades. Si esta no sale bien, el año que viene la tenemos muy, pero muy difícil”, aseguró en una conferencia de prensa que tuvo lugar en una de las aulas de la institución de calle Alem.

Vega explicó que durante este año la UNS logró sostener algunas de sus obligaciones mediante la reducción de gastos y la suspensión de determinadas actividades. Sin embargo, aseveró que ese esfuerzo no será suficiente para afrontar el próximo período si no se actualizan los recursos.

“Si nosotros no logramos un presupuesto razonable, vamos a tener que recortar de un lado o de muchos lados”, señaló.

También manifestó su preocupación por la situación de los organismos científicos y tecnológicos, cuyos presupuestos, según indicó, están por debajo de las necesidades actuales.

En cuanto a las medidas de reclamo, el rector destacó que las marchas y las presentaciones judiciales permitieron obtener algunas respuestas, entre ellas una recomposición de los gastos de funcionamiento universitario tras la primera gran movilización.

Por su parte, la vicerrectora Andrea Castellano defendió el papel de la universidad pública en la formación profesional, la investigación y el desarrollo del país.

"El sistema universitario es fundamental para promover la movilidad social y mejorar la calidad de vida de la población", dijo.

La convocatoria para este jueves prevé una concentración a las 17 en la esquina de avenida Alem y 11 de Abril. A las 18, los manifestantes marcharán hacia el edificio principal de la UNS, donde se leerá un documento consensuado a nivel nacional.

“Es una marcha por el presupuesto de la universidad, por la continuidad de la universidad y porque estamos convencidos de que es la universidad la que cambia vidas”, remarcó Vega, quien convocó a participar a toda la comunidad bahiense y de la región.