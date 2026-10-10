Bahía Blanca se suma a la quinta Marcha Federal Universitaria

Bahía Blanca se sumará el próximo jueves 15 de octubre a la quinta Marcha Federal Universitaria, una convocatoria en defensa de la educación pública, la soberanía y la democracia.

La actividad comenzará a las 17 con una concentración y una radio abierta en avenida Alem y 11 de Abril, donde participarán referentes gremiales y sociales. A las 18 partirá la movilización y, media hora después, se realizará un acto en el playón de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que incluirá la lectura de un documento y la actuación del coro de la institución.

La convocatoria en la ciudad reúne a instituciones universitarias como la UNS, la UPSO y la UTN, junto con organizaciones gremiales y sociales. Entre ellas figuran ADUNS, ATUNS, SUDUNS, FAGDUT, APUTN, UDUT, representantes de trabajadores científicos y tecnológicos del CONICET, las CTA Autónoma y de los Trabajadores, la CGT local, la Multisectorial de Jubilados, el Colectivo Discapacidad, Veteranos de Malvinas y la Agrupación Familias Endeudadas.

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Los principales reclamos

Entre los ejes de la movilización se encuentran el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago inmediato de la medida cautelar. También se plantea la defensa de docentes, nodocentes, becarios, investigadores y estudiantes de los niveles universitario y preuniversitario.

En el ámbito de la UNS, las organizaciones reclaman una participación democrática plena y sin exclusiones en los órganos de gobierno. La lista de demandas incluye, además, la anulación del DNU 70/23, la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad y una legislación que proteja a las familias endeudadas.

El documento difundido por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) incorpora también reivindicaciones vinculadas con los jubilados, el PAMI y las obras sociales, así como el llamado a impulsar un plan de lucha nacional contra las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.

"No se puede gobernar por decreto. Cumplan las leyes" es la consigna que acompaña la convocatoria.