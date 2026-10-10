Delincuentes asaltaron a una familia en el barrio privado Bosque Alto

Dos delincuentes armados asaltaron esta madrugada a una familia del barrio privado Bosque Alto y se apoderaron de dinero y joyas, informaron fuentes oficiales.

El hecho se produjo en predio ubicado en el kilómetro 8 de la ruta 33, al que los sujetos ingresaron violentando el alambrado perimetral, sobre el sector de la calle Rigamonti.

De esa manera llegaron hasta la propiedad (ubicada a unos 30 metros del sitio en el que realizaron el boquete), donde redujeron a una mujer de 45 años y a su hija de 14, quienes no resultaron lesionadas.

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Tras amenazarlas y encerrarlas en una habitación, los ladrones se apoderaron de unos 30 mil pesos, alhajas y se dieron a la fuga por el mismo sitio utilizado para acceder.

Las víctimas fueron auxiliadas esta mañana, alrededor de las 8, cuando una empleada doméstica arribó al domicilio y las liberó.

Voceros consultados mencionaron que los individuos habrían contado con información o conocimiento del sitio, ya que, por ejemplo, se habrían movilizado en algunos sectores en cuclillas para evitar ser captados por las cámaras de seguridad.

También indicaron que no se activaron los mecanismos de detección del servicio de emergencia.

Al lugar acudieron autoridades de seguridad, como Federico Montero, subsecretario ministerial, y los comisarios Gonzalo Bezos y Gonzalo Sandobal, jefes departamental y de distrito, respectivamente.

Por el caso se iniciaron actuaciones por el delito de robo calificado, con intervención de la comisaría Séptima y la UFIJ N° 11.