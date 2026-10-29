"Extremadamente violenta": informaron el resultado de la la autopsia de Nancy Godoy

La autopsia de Nancy Godoy, la docente de 52 años encontrada muerta en la provincia de Corrientes y en cuyo caso hay cinco detenidos, tres de ellos acusados por femicidio, reveló que la víctima sufrió una "muerte extremadamente violenta".

Fuentes del caso subrayaron que los presuntos asesinos le provocaron "múltiples lesiones punzocortantes", puntualizando que algunas podrían "haberse producido cuando aún estaba con vida, en cara, cuello, abdomen, miembros superiores e inferiores".

Los datos fueron transmitidos a la familia por el decano del Instituto Médico Forense (IMF) del Poder Judicial de Corrientes, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González desde la UFIC de Esquina a través de una videoconferencia.

"Además de esas lesiones, el cuerpo sufrió seccionamientos, por caso de las partes blandas de la región abdómino pélvicas y de los glúteos. También le amputaron la mano izquierda, luego agravado por acción de los predadores de la zona", detalló el informe.

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Asimismo, se estableció que "la multiplicidad y morfología de las lesiones permiten inferir al menos varias armas", al tiempo que "en antebrazo presenta típicas lesiones de lucha o defensa".

En relación a la posibilidad de que la docente haya sido víctima de un abuso sexual, Gálvez explicó que "las maniobras de seccionamiento descritas –y también el estado de descomposición– son obstáculo para determinar" esa posibilidad.

De todos modos, aclaró que "aún así, mediante modernos procedimientos se buscan establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores".

"El Instituto Médico Forense realiza un abordaje interdisciplinario del caso y a la vez inter institucional ya que ha solicitado al Instituto Médico Forense de Córdoba para llevar adelante estudios entomológicos que podrían dar más exactitud en el tiempo de muerte", detalló.

Y añadió: "El Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la UNNE (Universidad Nacional del Nordeste) ya colabora con los estudios genético que restan".

"Con lenguaje claro y accesible, Gálvez explicó a los familiares, que asistieron acompañados de sus abogados, que toda otra información que circule por fuera de lo que se les dijo, no responde a los verdaderos hallazgos del Instituto Médico Forenses", indicaron las fuentes judiciales. “Mi único deber es con ustedes y el sistema de justicia”, les dijo. (NA)